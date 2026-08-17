Ngành Đường sắt mở bán vé tuyến tàu di sản miền Trung kết nối Huế-Phong Nha

Từ hôm nay (ngày 17/8), ngành Đường sắt chính thức mở bán vé đôi tàu HQ1/HQ2 với tên gọi “Hành trình kỳ quan-Di sản thế giới,” kết nối Cố đô Huế và Phong Nha (Quảng Trị).

Cụ thể, từ ngày 29/8-5/9, ngành Đường sắt giảm 50% cho tất cả các hạng vé, giá vé trải nghiệm dao động từ 210.000-380.000 cho chặng từ Huế-Phong Nha (ga Thọ Lộc).

Sau đó, từ 6/9-31/12/2026, chương trình giảm giá được áp dụng ở mức 15%. Hành khách đặt vé khứ hồi giai đoạn sau tuần lễ khai trương sẽ được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Cùng với đó là chính sách ưu đãi hấp dẫn đối với khách đoàn, doanh nghiệp du lịch và các hiệp hội du lịch, đối tượng chính sách...

Theo lịch trình, ở chiều đi, tàu HQ2 xuất phát từ ga Huế lúc 7h15, đến ga Thọ Lộc lúc 11h55. Chiều ngược lại tàu HQ1 xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13h15, đến ga Huế lúc 17h25. Hành trình dài khoảng 190km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, với thời gian di chuyển hơn 4 tiếng.

Các ga dừng đón trả khách trên hành trình đều là những điểm đến đặc sắc như quần thể di tích cố đô Huế, Thành Cổ Quảng Trị (ga Đông Hà), địa đạo Vịnh Mốc (ga Mỹ Trạch) và cửa ngõ quần thể hang động thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (ga Thọ Lộc). Nhà ga cũng được định hướng trở thành điểm check-in, kết hợp giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Giao diện của tàu và các toa tập trung làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới nổi bật của thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tạo sự khác biệt về nhận diện với các tàu hiện nay. Theo thiết kế, đoàn tàu sẽ có 8 toa xe, có thể phục vụ hơn 300 hành khách, bao gồm 5 toa ghế xoay giúp du khách dễ dàng thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường, một toa VIP sang trọng với 24 chỗ ngồi, một toa cộng đồng để kết nối giao lưu và một toa dịch vụ giải trí mang đến những trải nghiệm độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên đường sắt Việt Nam.

“Chuyến tàu di sản kết nối Cố đô Huế với Phong Nha được kỳ vọng là một sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc, mở rộng không gian liên kết giữa các điểm đến khu vực miền Trung và có khả năng duy trì và phát huy giá trị lâu dài,” lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh./.

Đường sắt “lột xác”, mở hướng đi mới với các đoàn tàu du lịch, di sản Ngành đường sắt có sản lượng và doanh thu tăng trưởng tốt nhờ vào việc đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới như đoàn tàu du lịch, tàu di sản và tàu chuyên dụng đã thu hút hành khách đi tàu.