Phát huy giá trị Cách mạng Tháng Tám trong thời đại mới

Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, những bài học về khát vọng độc lập, tự chủ, đoàn kết và nắm bắt thời cơ vẫn nguyên giá trị, soi đường cho Việt Nam trong hành trình vươn mình hôm nay.

11h đêm ngày 13/8/1945, chỉ 12 giờ sau khi phátxít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh, tại Tân Trào (Tuyên Quang), Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đã phát đi Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa.

Quân lệnh nêu rõ: "12 giờ trưa ngày 13/8/1945, phátxít Nhật đã đầu hàng đồng minh, quân đội Nhật tan rã trên khắp các mặt trận. Kẻ thù của chúng ta bị ngã gục. Giờ tổng khởi nghĩa đã đến. Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam vùng dậy giành kỷ nguyên độc lập của nước nhà."

Quân lệnh kêu gọi nhân dân toàn quốc: "Dưới mệnh lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, đồng bào hãy đem hết tâm lực ủng hộ đạo Quân giải phóng, sung vào bộ đội, xông ra mặt trận đánh đuổi quân thù.”

Quân lệnh viết: "phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng! (...) Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta."

Lời hiệu triệu thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong tim hàng triệu người dân Việt. Từ nơi đây, làn sóng tổng khởi nghĩa lan rộng khắp mọi miền đất nước. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám - nơi kết tinh, hội tụ và tỏa sáng ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã mở một trang sử vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam. Nhân dân đã thực sự được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của quốc gia, dân tộc mình.

81 năm đã trôi qua, Việt Nam hôm nay đã có những đổi thay vượt bậc, song những bài học quý báu từ mùa thu lịch sử ấy, về độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vẫn luôn là ngọn đuốc soi rọi trên hành trình đất nước vươn mình phát triển./.