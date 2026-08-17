Ngoại giao nhân dân thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ

Sáng 17/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 80 Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2026), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Việt Nam-Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống lâu đời, và mối quan hệ đó ngày càng khăng khít hơn sau cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru vào năm 1954.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, thiết lập Đối tác Chiến lược năm 2007 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Ấn Độ cũng ngày một phát triển.

Đặc biệt tháng 5/2026, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, tăng cường kết nối trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, logistics, phát triển đô thị, đổi mới sáng tạo, văn hóa, điện ảnh, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào vì được đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ, đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hợp tác chặt chẽ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ trong các chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, giao lưu với cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa hợp tác giao lưu nhân dân bước sang một giai đoạn mới, thực chất và sáng tạo hơn, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm một dấu ấn lịch sử của nhân dân Ấn Độ, ông Vipra Pandey, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Ấn Độ và Việt Nam sẻ chia mối quan hệ đặc biệt về sự nồng ấm và chiều sâu. Mối liên kết giữa hai nước đã có từ nhiều thế kỷ trước thông qua Phật giáo, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tình hữu nghị này được vun đắp bởi các nhà lãnh đạo kiệt xuất, bao gồm Mahatma Gandhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru, và không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn qua từng thế hệ.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam.

Quan trọng hơn, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ vào tháng 5/2026, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường được định hướng bởi tinh thần "tầm nhìn chung, tương đồng chiến lược và hợp tác thực chất".

Ông Vipra Pandey cho rằng, nền tảng vững chắc nhất giữa các quốc gia chính là tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua các chương trình văn hóa, trao đổi giáo dục, các hoạt động kỷ niệm những dịp lễ trọng đại của quốc gia và sự gắn kết bền bỉ với Ấn Độ, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần đưa Ấn Độ đến gần hơn với người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Vipra Pandey bày tỏ tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường của Ấn Độ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, được vun đắp không chỉ bởi chính phủ hai nước mà còn bởi các doanh nghiệp, trường đại học, giới nghệ sỹ, thế hệ trẻ và trên hết là bởi những người bạn của nhân dân Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 80 Ngày Độc lập của Ấn Độ Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng đến các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2026).