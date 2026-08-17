Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn; mỗi quyết sách phải xác định rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi.

Cán bộ càng ở vị trí cao càng phải kiên định, giữ vững nguyên tắc, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia-dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết; đồng thời không ngừng tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa. Học tập suốt đời không chỉ để nâng cao tri thức mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả./.