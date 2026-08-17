Luật Phát triển đô thị phải mở thêm không gian cho những cực tăng trưởng mới

Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết về quyết định tổng số lượng biên chế (Điều 6), dự thảo Luật bổ sung cụm từ "bảo đảm yêu cầu khối lượng công việc thực tế" nhằm bảo đảm chặt chẽ hơn về tiêu chí, điều kiện để Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định tổng số lượng biên chế.

Về xã hội hóa hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính (Điều 9), dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc "bảo đảm quyền lựa chọn của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính."

Về quản lý đô thị và nhà ở (Điều 12), dự thảo Luật chuyển thẩm quyền quyết định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố từ Ủy ban Nhân dân thành phố sang Hội đồng Nhân dân thành phố, nhằm bảo đảm thận trọng, chặt chẽ hơn trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến quyền tài sản, quyền về chỗ ở của người dân, đồng thời chỉnh lý để bảo đảm khái quát hơn.

Theo Bộ trưởng, dự thảo Luật không tiếp tục quy định thẩm quyền của thành phố trong "quyết định việc không thi tuyển phương án kiến trúc đối với các công trình, hạng mục công trình thuộc đối tượng phải thi tuyển kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc," tương tự đối với nội dung liên quan tại khu kinh tế đặc biệt.

Về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Điều 23), dự thảo Luật bổ sung điều kiện phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thực hiện thẩm quyền của Cơ quan điều hành tại thành phố; đồng thời bổ sung quy định thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được cung cấp dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ khác tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức trong nước để giao dịch, thu hút vốn quốc tế (và điều kiện kèm theo).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Báo cáo tóm tắt ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản nhất trí với các định hướng lớn và nhiều nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý.

Tuy vậy, qua quá trình làm việc trực tiếp với các cơ quan và trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu để tiếp thu, chỉnh lý 8 nội dung về: cơ chế Chính phủ ban hành văn bản thí điểm cơ chế, chính sách (khoản 5 Điều 1); việc giải thích từ ngữ "cấp có thẩm quyền" (khoản 11 Điều 2) và thẩm quyền quyết định biên chế (Điều 6); về Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp, Khu phi thuế quan (Điều 20, Điều 21); về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Điều 23); về phát triển hạ tầng năng lượng và công nghiệp năng lượng (Điều 24); về danh mục dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược (Điều 35); về quy hoạch (Điều 10, Điều 44); về việc bảo đảm trật tự, an toàn ở khu kinh tế đặc biệt (Điều 45).

Về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, để bảo đảm nhất quán và logic, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị không mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đối với Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp, Khu phi thuế quan tại các tỉnh, vì các tỉnh khác không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật này.

Hiện tại, số lượng các khu loại này mới ở mức hạn chế theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Do đó, Chính phủ có thể thực hiện theo cơ chế đã quy định tại Điều 1 dự thảo Luật hoặc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi có chủ trương mới của cấp có thẩm quyền.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dự án Luật Phát triển đô thị được xây dựng ban đầu dự kiến để áp dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mới mở rộng phạm vi điều chỉnh với các thành phố khác, cũng như bổ sung một số nội dung vào dự thảo Luật.

Trong thời gian ngắn nhưng khối lượng công việc nhiều, do vậy, Quốc hội sẽ nỗ lực cao nhất bảo đảm xem xét, thông qua các nội dung đúng theo chương trình của kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về quy định đối với Trung tâm tài chính quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hiện vẫn còn giá trị; đồng thời cũng mở rất rộng, cho phép Chính phủ ban hành những nghị định có quy định khác với luật để thực hiện nghị quyết này.

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ nếu đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào quy định trong dự thảo Luật Phát triển đô thị phải phân định rõ phạm vi điều chỉnh với Nghị quyết số 222/2025/QH15.

Nghị quyết số 222/2025/QH15 điều chỉnh về tổ chức, vận hành và chính sách đặc thù của Trung tâm tài chính; Luật Phát triển đô thị điều chỉnh không gian, hạ tầng và các điều kiện phát triển đô thị gắn với Trung tâm.

"Cách thiết kế như thế nào phải giữ ổn định Nghị quyết số 222/2025/QH15, không tạo ra hai cơ chế đối với Trung tâm; đồng thời mở thêm không gian phát triển cho đô thị có tiềm năng, không để cơ chế pháp lý làm lỡ cơ hội tạo cực tăng trưởng mới, nhất là trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng hai con số. Điều 23 cần thể hiện rõ nội dung này," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với vấn đề khu đô thị lấn biển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng báo cáo để trình cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến.

Về Trung tâm tài chính quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho rằng, Điều 23 của dự thảo Luật và quy định của Nghị quyết số 222/2025/QH15 có phạm vi điều chỉnh khác nhau và sẽ bổ sung cho nhau để hỗ trợ sự phát triển của đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng tán thành với báo cáo của Chính phủ khi xác định về mặt nguyên tắc là một trung tâm và hai địa điểm, đồng thời đòi hỏi thống nhất về khung tổ chức, quản lý, giám sát.

Việc đặt Trung tâm tài chính quốc tế ở hai thành phố không có nghĩa sẽ có công cụ tài chính khác nhau, mà thực chất là để phát huy những thế mạnh và sự khác biệt của Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, rà soát thêm quy định tại khoản 3 Điều 23, bởi trong bản giải trình tiếp thu, cơ quan soạn thảo đã xác định điều kiện cấp phép, quản lý rủi ro, giám sát an toàn và các quy tắc của thị trường cốt lõi phải thống nhất trong toàn Trung tâm. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 23 vẫn giao cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh quyền quy định điều kiện và trực tiếp cấp phép.

"Cần rà soát, nghiên cứu chỉnh lý khoản 3 Điều 23 theo hướng tiêu chuẩn, điều kiện cấp phép để áp dụng thống nhất cho toàn Trung tâm tài chính quốc tế, không chỉ dành riêng cho Trung tâm đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh," Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra trong thời gian ngắn đã xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kỹ lưỡng, giải trình chi tiết ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu hai cơ quan tiếp tục phối hợp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật, bảo đảm cách diễn đạt có tính khái quát cao, có thời gian áp dụng lâu dài cho các đối tượng thi hành; không vì thuận lợi cho đối tượng này mà vướng cho đối tượng khác, không vì thuận lợi cho ngày hôm nay mà vướng cho ngày mai.

Cũng trong sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án./.

Thành phố Hồ Chí Minh chủ động các nghị quyết “đón đầu” Luật Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị hệ thống thể chế để triển khai Luật Phát triển đô thị ngay khi được thông qua. ​ ​

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