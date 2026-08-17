Chính trị

Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia.

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Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia (Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026) đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chiến lược An ninh quốc gia #An ninh quốc gia #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #NQ22-bt
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NGHỊ QUYẾT 22 - CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA

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