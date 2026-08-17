Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp

Tại các nhà văn hóa ở Quảng Ninh, cử tri đại diện hộ gia đình đến từ rất sớm, mang theo kỳ vọng sẽ lựa chọn được người đủ tâm, đủ tầm để gánh vác công việc của cộng đồng dân cư trong giai đoạn mới.