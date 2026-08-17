Người dân vùng sâu Đăk Sơ Mei mong mỏi được nâng cấp tuyến đường độc đạo

Hiện tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ, điều này khiến người dân xã vùng sâu Đăk Sơ Mei luôn trong lo lắng con đường độc đạo này bị sạt lở và chia cắt.

Tuyến đường từ trung tâm xã Đăk Sơ Mei vào khu vực xã Hà Đông cũ (tỉnh Gia Lai) dài gần 30km là tuyến độc đạo phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân trên địa bàn.

Với đặc điểm một bên là núi dốc cao, một bên là vực sâu, nhiều vị trí chưa có taluy bảo vệ nên khi có mưa lớn, nguy cơ đất đá từ sườn núi có thể sạt xuống mặt đường gây chia cắt luôn hiện hữu.

Hiện tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ, điều này khiến người dân xã vùng sâu Đăk Sơ Mei luôn trong lo lắng con đường độc đạo này bị sạt lở, chia cắt.

Anh Xưh-Trưởng làng thôn Kon Jốt, xã Đăk Sơ Mei, tỉnh Gia Lai cho biết, hiện tuyến đường từ Đăk Sơ Mei vào Hà Đông cũ đã xuất hiện một số đoạn hư hỏng rất nhiều, mùa mưa sắp tới khả năng sạt lở, tắc đường rất cao. Bà con rất mong nhà nước quan tâm đầu tư làm đường liên thôn, liên xã để người dân đi lại yên tâm hơn.

Nhiều đoạn của tuyến đường này đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng, bong tróc, trong khi mùa mưa lũ đang gia tăng thêm nguy cơ sạt lở, chia cắt ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa và an toàn tính mạng của người dân.

Địa phương đã kiến nghị cần có giải pháp đầu tư lâu dài và việc sớm đầu tư, nâng cấp đồng bộ tuyến đường độc đạo. Đây là mong mỏi của người dân, giúp bảo đảm kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng khó Đăk Sơ Mei./.