Gặp mặt 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và ngành Ngoại giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh
Chiều 17/8/2026, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an.
Tối 17/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi gặp mặt 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh lên 99, gồm 45 phường và 54 xã.
Nghị quyết số 20 nêu rõ cần huy động, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển mạnh doanh nghiệp biển, nhất là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng PT dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư PT dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Giáo sư Shimizu Masaaki khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nhật-Việt không chỉ được xây dựng thông qua hợp tác chính trị và kinh tế, mà còn từ sự kết nối giữa từng con người cụ thể.
Theo các chuyên gia, sáp nhập đơn vị hành chính cần vượt qua mục tiêu tinh gọn bộ máy để tổ chức lại không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết vùng.
Theo Báo cáo của Chính phủ, việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện dựa trên nguyên tắc: không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quán triệt tinh thần chuyển dịch mạnh mẽ từ hoạt động nhân đạo mang tính phong trào, thụ động sang phương thức kết nối, điều phối chuyên nghiệp, minh bạch và dựa trên dữ liệu.
Biển, đảo Việt Nam gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế và là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia.
Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa...
Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết là bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia (Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Ấn Độ cũng ngày một phát triển.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ dự án Luật Phát triển đô thị cần mở thêm không gian phát triển cho đô thị có tiềm năng, không để cơ chế pháp lý làm lỡ cơ hội tạo cực tăng trưởng mới.
Sáng 17/8, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành TW khóa XIV.
Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, những bài học về khát vọng độc lập, tự chủ, đoàn kết và nắm bắt thời cơ vẫn nguyên giá trị, soi đường cho Việt Nam trong hành trình vươn mình hôm nay.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết, không để xảy ra việc lợi dụng chính sách trục lợi, bảo đảm sự thống nhất với các quy định pháp luật.
Lớp người cao tuổi đã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu gương mẫu trong tuân thủ pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong trong đổi mới, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nhân lực
Sáng 17/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý phải kiểm soát chặt hoạt động đại lý quản lý trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, không để vai trò đại lý bị hiểu thành “giấy chứng nhận an toàn.”
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức cuộc diễn tập mẫu về quy trình lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm giả định phát sinh tại địa phương.
Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết tinh sức mạnh toàn dân tộc, ghi đậm dấu ấn của Lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh trong việc hoạch định đường lối, xây dựng lực lượng và nắm bắt thời cơ.
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội.
Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, tạo không gian để các nguồn lực được giải phóng, người dân, doanh nghiệp phát huy sức sáng tạo.
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược TW Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất bổ sung và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát đợt 3, tập trung vào công tác cán bộ.