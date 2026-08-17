Chính trị

Gặp mặt 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và ngành Ngoại giao

Tối 17/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi gặp mặt 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao.

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Tối 17/8/2026, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tich nước Tô Lâm #Ngày truyền thống Công an nhân dân #Ngày truyền thống ngành Ngoại giao TP. Hà Nội
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