Chiều 17/8, tiếp tục Phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 3 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Tự công bố, tự chịu trách nhiệm gắn với quy trình, quy phạm, quy chuẩn

Theo Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát và dự kiến hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo văn bản quy định chi tiết theo hướng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện dựa trên nguyên tắc: không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, không rõ mục tiêu quản lý và quản lý dựa trên rủi ro, dữ liệu.

Đối với việc phân quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính gắn với nâng cao năng lực thực thi của địa phương, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm thi hành, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, quy chuẩn kỹ thuật, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các giải pháp nâng cao năng lực thực thi của chính quyền địa phương, bảo đảm việc phân quyền được thực hiện thống nhất, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải cho biết Thường trực Ủy ban thống nhất với tiếp thu, giải trình của Chính phủ về ý kiến đối với quy định chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi; đề nghị quản lý thức ăn chăn nuôi phải bảo đảm thống nhất với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, quản lý rủi ro trong hậu kiểm, công khai kết quả kiểm tra, truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cán bộ địa phương và người chăn nuôi; phân định hoạt động kiểm dịch có tính chất địa phương với hoạt động liên vùng, xuất nhập khẩu.

Cho ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính và ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm khơi thông nguồn lực, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ việc này không có nghĩa là bỏ vai trò quản lý của cơ quan Nhà nước, mà chuyển sang hai hình thức khác phù hợp hơn. Theo đó, hình thức thứ nhất là chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm," phát huy vai trò của chủ thể kinh doanh. Điều kiện này chỉ áp dụng được khi cơ quan Nhà nước ban hành quy trình, quy phạm, quy chuẩn.

Hình thức thứ hai là tự công bố và chịu trách nhiệm, chịu sự giám sát của cơ quan Nhà nước. Cơ quan Nhà nước có quyền đình chỉ bất cứ giai đoạn nào khi phát hiện có vi phạm. Ngoài ra còn chịu sự giám sát của xã hội và người tiêu dùng.

Nhấn mạnh "việc cấm vẫn phải cấm," bởi nếu không cấm thì sau này sẽ không có căn cứ pháp luật để xử lý các hành vi vi phạm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị trong báo cáo cần lưu ý đến việc hậu kiểm và việc tự công bố, tự chịu trách nhiệm phải gắn với quy trình, quy phạm, quy chuẩn.

Làm rõ tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng băng tần khi cấp lại giấy phép

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Báo cáo, về cấp giấy phép sử dụng băng tần đối với doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (khoản 2 Điều 1), nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình với quy định tăng thời hạn giấy phép sử dụng băng tần từ 3 năm lên 5 năm và đưa thời điểm đánh giá hiệu quả Đề án từ 3 tháng lên 9 tháng trước khi giấy phép hết hạn vì đầu tư hạ tầng viễn thông cần thời gian và nguồn lực lớn nên thời hạn 3 năm chưa phù hợp để đánh giá đầy đủ hiệu quả triển khai Đề án.

Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đồng tình, thống nhất của đại biểu. Việc điều chỉnh này là cần thiết, phù hợp với đặc thù đầu tư hạ tầng viễn thông có quy mô lớn, thời gian triển khai và thu hồi vốn dài, tạo điều kiện để có đủ cơ sở, dữ liệu đánh giá khách quan, toàn diện hiệu quả sử dụng băng tần, hiệu quả đầu tư và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, qua đó bảo đảm việc xem xét tiếp tục thực hiện Đề án được thực hiện trên cơ sở đầy đủ thông tin và phù hợp với thực tiễn triển khai.

Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho biết Thường trực Ủy ban đề nghị làm rõ thêm về tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng băng tần khi cấp lại giấy phép (khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật). Hiệu quả sử dụng băng tần đã được kiểm soát qua cam kết triển khai mạng và chế tài thu hồi giấy phép; tuy nhiên, đề nghị Chính phủ quy định rõ trình tự, thời điểm thu hồi và phương án tái phân bổ công khai, minh bạch băng tần sau thu hồi; rà soát quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động.

Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận ở tổ và tại hội trường của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày.

Về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc (sửa đổi, thay thế Điều 5) và yêu cầu đối với kiến trúc đô thị, kiến trúc nông thôn (sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 11), Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý Điều 11 về yêu cầu đối với kiến trúc đô thị, kiến trúc nông thôn và Điều 12 về thiết kế kiến trúc theo hướng quy định kiến trúc tại đô thị, nông thôn phải kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc, đồng thời phát triển phong cách kiến trúc hiện đại, tiên tiến, hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quan của khu vực xây dựng công trình.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đối với các ý kiến đề nghị bổ sung quy định về kiến trúc xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, vật liệu thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, pháp luật về kiến trúc đã quy định tại Điều 6 về chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc, bao gồm xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kiến trúc và mẫu thiết kế kiến trúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho biết, những nội dung về thi tuyển phương án kiến trúc (Điều 17); cải cách Chứng chỉ hành nghề (Điều 21, 24, 27); quy định khung tiêu chí đối với “Bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc” (Điều 5) đã được tiếp thu, chỉnh lý.

Bên cạnh việc Cơ quan chủ trì soạn thảo có nhiều nỗ lực trong việc tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban nhận thấy vẫn còn 4 vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi, gồm: việc phân cấp ban hành Quy chế quản lý kiến trúc gắn với cơ chế kiểm soát (Điều 14, Điều 15); rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch (sửa khoản 4 Điều 40 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn); vai trò của tổ chức xã hội-nghề nghiệp; áp lực lên hệ thống văn bản dưới luật.

Tăng cường hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc

Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ đối với 3 dự án Luật.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý, bổ sung cơ chế quản lý thay thế bảo đảm đủ mạnh và khả thi khi bãi bỏ điều kiện buôn bán giống cây trồng, phân bón.

Cùng với đó, tăng cường công tác hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm quyền lợi của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chỉnh lý, hoàn thiện cơ chế rà soát, đánh giá lại định kỳ và đột xuất danh mục thuốc bảo vệ thực vật đã được cấp phép lưu hành; kịp thời quyết định hạn chế sử dụng hoặc loại bỏ các danh mục thuốc không còn bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát, bổ sung quy định hoặc giải trình làm rõ trình tự, thời điểm thu hồi và phương án xử lý, tái phân bổ băng tần sau thu hồi bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số, không để thất thoát, lãng phí; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động bảo đảm đồng bộ, tiết kiệm nguồn lực, tránh đầu tư trùng lặp và tạo thuận lợi cho sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông...

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, chỉnh lý hoàn thiện các quy định về phân cấp việc lập, ban hành quy chế quản lý kiến trúc cho chính quyền cấp xã gắn với cơ chế kiểm soát chuyên môn của cơ quan quản lý cấp tỉnh. Việc cắt giảm thời gian thẩm định đồ án quy hoạch cần bảo đảm tính khả thi, tránh nguy cơ thẩm định hình thức. Cùng với đó bổ sung lộ trình chuyển giao chức năng quản lý chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp chuyên ngành nhằm đẩy mạnh xã hội hóa và giảm tải cho cơ quan quản lý nhà nước...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua 3 dự thảo luật nêu trên sau khi được tiếp thu, chỉnh lý theo kết luận chính thức của phiên họp./.

Cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng thực chất Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quá trình xây dựng chính sách cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần có sự tham vấn đầy đủ ý kiến của doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động trực tiếp.

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