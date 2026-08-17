Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đổi mới tư duy, bứt phá bằng 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2026-2031), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quán triệt tinh thần chuyển dịch mạnh mẽ từ hoạt động nhân đạo mang tính phong trào, thụ động sang phương thức kết nối, điều phối chuyên nghiệp, minh bạch và dựa trên dữ liệu .

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tổ chức ngày 17/8, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu cùng các tổ chức Hội trực thuộc có đủ điều kiện kết nối.

Ba trụ cột chiến lược tạo chuyển biến thực chất

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy cộng đồng làm trung tâm và năng lực tự cường của người dân làm mục tiêu, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu lớn, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá chiến lược làm động lực cốt lõi.

Theo đó, Hội tập trung xây dựng nền tảng số thống nhất, hướng tới 100% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh và cấp xã triển khai nền tảng này. "Bản đồ địa chỉ nhân đạo quốc gia" sẽ được thiết lập với các hồ sơ điện tử cho từng hoàn cảnh, giúp chuyển đổi phương thức hoạt động từ “có nguồn lực mới tìm đối tượng” sang chủ động nắm bắt nhu cầu để kết nối nguồn lực. Đồng thời, 100% hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn lực sẽ được số hóa, công khai minh bạch nhằm củng cố niềm tin xã hội.

Ngoài ra, Hội đổi mới phương thức trợ giúp từ cứu trợ ngắn hạn sang hỗ trợ sinh kế tự cường và phát triển bền vững. Hội giữ vai trò cầu nối điều phối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng, phấn đấu nguồn lực vận động từ xã hội chiếm trên 70% tổng nguồn lực nhân đạo và vận động trên 800 tỷ đồng từ các đối tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội cũng tập trung đào tạo, phân loại theo chuyên môn và xây dựng lực lượng nòng cốt phản ứng nhanh tại chỗ. Nghị quyết đặt mục tiêu thu hút hơn 200.000 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên, đồng thời kiện toàn lực lượng ứng phó thảm họa 3 cấp (Trung ương – tỉnh – xã) để sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống khẩn cấp.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu. (Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

Kết nối sức mạnh cộng đồng, đồng hành bền vững

Bên cạnh 3 khâu đột phá, toàn hệ thống Hội sẽ triển khai đồng bộ 2 phong trào, 1 cuộc vận động và 1 chương trình trọng điểm để hướng tới mục tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ XII, hai phong trào trọng tâm được đổi mới toàn diện theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp và lan tỏa sâu rộng. Phong trào “Tết Nhân ái” chuyển mạnh từ trao quà đơn thuần sang ứng dụng chuyển đổi số, chủ động rà soát nhu cầu và triển khai mô hình “Tết Nhân ái 365” nhằm đồng hành, hỗ trợ sinh kế lâu dài cho các hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” tập trung phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các mô hình sáng tạo, bảo đảm 100% xã, phường, đặc khu xây dựng được ít nhất một mô hình trợ giúp bền vững tại cơ sở.

Song song với đó, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong nhiệm kỳ XII chuyển mạnh từ kết nối đơn thuần sang đồng hành lâu dài, lấy nhu cầu tự vươn lên của đối tượng làm cơ sở hỗ trợ . Các cấp Hội chủ động số hóa dữ liệu, xây dựng hồ sơ điện tử và bản đồ địa chỉ nhân đạo để minh bạch và chủ động kết nối nhà tài trợ . Với phương châm “một địa chỉ-một kế hoạch trợ giúp-một quá trình đồng hành,” chương trình tập trung vào các giải pháp bền vững như hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, học tập, chăm sóc sức khỏe và theo dõi sát sao kết quả sau hỗ trợ .

Ngoài ra, Chương trình “Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa” tập trung chuyển mạnh từ cứu trợ thụ động sang chủ động quản lý rủi ro và hành động sớm. Chương trình lấy người dân làm trung tâm và khả năng tự cường của cộng đồng làm mục tiêu, hướng tới 100% xã, phường, đặc khu xây dựng, duy trì ít nhất một mô hình an toàn, sẵn sàng ứng phó hiệu quả trước thiên tai.

Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “Rõ người-rõ việc-rõ tiến độ-rõ sản phẩm-rõ trách nhiệm,” lấy mức độ cải thiện đời sống của người dân và sự an toàn của cộng đồng làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động./.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và GTEL hợp tác nghiên cứu Nền tảng Nhân đạo số quốc gia Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổng công ty Công nghệ-Viễn thông Toàn cầu (GTEL) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và xây dựng phương án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia.

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