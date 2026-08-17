Vụ UAV tấn công cảng Damietta đặt ra những câu hỏi về an ninh Địa Trung Hải

Vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai tàu chở khí tại cảng Damietta đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh an ninh khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Sự việc xảy ra cuối tháng 7, song những câu hỏi về lực lượng đứng sau và khả năng tác động tới an ninh hàng hải vẫn được quan tâm. Một số đánh giá đề cập khả năng liên quan các nhóm vũ trang có quan hệ với Iran, nhưng chưa có kết luận chính thức. Vị trí cảng Damietta trong hoạt động xuất khẩu khí khiến vụ việc làm gia tăng quan ngại về an ninh hạ tầng năng lượng tại Đông Địa Trung Hải./.