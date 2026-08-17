Bắc Ninh hoàn thiện mô hình 99 đơn vị hành chính cấp xã

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, thành lập phường Yên Phong trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Yên Phong. Phường Yên Phong giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Tam Đa, Tam Giang, Tam Sơn, Tiên Du, Văn Môn, Xuân Cẩm và Yên Trung.

Thành lập phường Tiên Du trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tiên Du. Phường Tiên Du giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Đại Đồng, Liên Bão, Tam Đa, Tam Sơn, Võ Cường và Yên Phong.

Thành lập phường Chi Lăng trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Chi Lăng. Phường Chi Lăng giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm: Bồng Lai, Đông Cứu, Mão Điền, Nam Sơn, Phương Liễu và Tân Chi.

Thành lập phường Phù Lãng trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phù Lãng. Phường Phù Lãng giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Cảnh Thụy, Cao Đức, Đào Viên, Đồng Việt, Nhân Thắng, Yên Dũng và thành phố Hải Phòng.

Thành lập phường Lương Tài trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lương Tài. Phường Lương Tài giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Gia Bình, Lâm Thao, Nhân Thắng, Trung Chính và Trung Kênh.

Thành lập phường Gia Bình trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Gia Bình. Phường Gia Bình giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Đại Lai, Đông Cứu, Lâm Thao, Lương Tài, Mão Điền, Nhân Thắng và Trạm Lộ.

Thành lập phường Nhân Thắng trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nhân Thắng. Phường Nhân Thắng giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Cao Đức, Đại Lai, Đào Viên, Gia Bình, Lương Tài, Phù Lãng và Trung Kênh.

Thành lập phường Hiệp Hòa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hiệp Hòa. Phường Hiệp Hòa giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Ngọc Thiện, Tự Lạn, Vân Hà, Xuân Cẩm và Yên Trung.

Thành lập phường Bố Hạ trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Bố Hạ. Phường Bố Hạ giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Đồng Kỳ, Kép, Phúc Hòa, Tiên Lục, Yên Thế và tỉnh Lạng Sơn.

Thành lập phường Lạng Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lạng Giang. Phường Lạng Giang giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Bảo Đài, Kép, Mỹ Thái, Tân Dĩnh và Tiên Lục.

Thành lập phường Kép trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Kép. Phường Kép giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Bảo Đài, Bố Hạ, Lạng Giang, Tiên Lục và tỉnh Lạng Sơn.

Thành lập phường Lục Nam trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lục Nam. Phường Lục Nam giáp các đơn vị hành chính cấp xã gồm Bảo Đài, Bắc Lũng, Đông Phú, Nghĩa Phương, Phượng Sơn và Tân Dĩnh.

Sau khi thành lập các phường, tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026./.

Bắc Ninh công bố Quy hoạch chung đô thị, đón nhận quyết định đạt đô thị loại I Đến 2050, Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á; tầm nhìn đến năm 2075 trở thành đô thị lớn, thịnh vượng, phát triển bền vững với quy mô dân số trên 10 triệu người.