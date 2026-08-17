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Kế hoạch khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Kế hoạch yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng thực thi để làm việc với Ủy ban châu Âu (EC), quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026

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Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai từ ngày 15/8 đến 15/9/2026 trên phạm vi toàn quốc, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, điểm nghẽn và thực hiện thực chất các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Đây là một trong những nhiệm vụ được đề ra tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU.

Mục tiêu tổng quát là khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ, thực chất các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5; tạo chuyển biến căn bản trong quản lý nghề cá, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt khai thác IUU.

Kế hoạch cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng thực thi để làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026; đồng thời phát triển ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ủy ban châu Âu #IUU #khai thác thủy sản #IUU- bt
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GỠ THẺ VÀNG IUU

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