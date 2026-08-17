Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về công tác cán bộ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ tư của ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ tư của ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 402/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Hồ Thị Kim Ngân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên giữ chức Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, thôi làm Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 403/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Bùi Văn Dũng, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 401/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đào Trọng Đức kể từ ngày 10/8/2026 do chuyển công tác.

Tại Nghị quyết số 405/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 10/8/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Ủy ban Thường vụ Quốc hội
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