Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Thăm Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu làm chủ khoa học, công nghệ để chủ động nắm bắt thời cơ, giữ vững ổn định và bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).

Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Học viện và các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoa học, công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong đó trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, dữ liệu lớn và các công nghệ mới đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để chủ động tạo ra thời cơ, biến nguy thành cơ, giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh thế giới bất định và khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia đã xác lập hàng loạt tư duy, nhận thức mới./.

Gặp mặt kỷ niệm nhân dịp Ngày truyền thống ngành Công an và ngành Ngoại giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao.