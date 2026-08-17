Việt Nam-Uruguay tăng cường hợp tác, đưa quan hệ đi vào chiều sâu

Ngày 17/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Đông Uruguay Valeria Csukasi Cabrera nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 16-18/8/2026.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chào mừng Thứ trưởng Valeria Csukasi Cabrera trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao các hoạt động của đoàn, đóng góp vào việc cụ thể hóa chương trình nghị sự song phương, đưa quan hệ đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống với Uruguay; đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Uruguay vào cộng đồng khu vực và thế giới; trân trọng những thành tựu Uruguay đạt được dưới Chính quyền của Tổng thống Yamandú Orsi.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động tiếp xúc cấp cao, hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương cũng như sự phát triển nhanh của quan hệ thương mại, dù vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phối hợp thu xếp, chuẩn bị trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường quan hệ kênh đảng, quan hệ giữa hai Quốc hội và các Bộ, ngành hai nước; trao đổi thông tin và kết nối doanh nghiệp nhằm đưa ý chí chính trị, tiềm năng hợp tác thành kết quả cụ thể.

Bộ trưởng cũng mong muốn hai bên phát huy vai trò kết nối và hỗ trợ lẫn nhau tăng cường quan hệ với các thể chế khu vực như CELAC, MERCOSUR và ASEAN, đồng thời phát huy vai trò cửa ngõ gắn kết hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp và chia sẻ về quan hệ song phương; khẳng định Uruguay dành quan tâm đặc biệt tăng cường quan hệ mang tầm chiến lược với Việt Nam trong một thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Thứ trưởng hoàn toàn nhất trí với các ý kiến định hướng của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và khẳng định Uruguay sẵn sàng hợp tác để nâng tầm quan hệ song phương thông qua các bước tiến cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong hợp tác liên khu vực.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ giữa hai Quốc hội, hai cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến thương mại hai nước, đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, văn hóa và thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá để kết nối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chuyển lời chào và thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Mario Lubetkin; bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Uruguay thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Đông Uruguay Valeria Csukasi. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi Cabrera cũng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang để thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư, hợp tác đa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và thể thao; trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thứ trưởng cũng có các cuộc làm việc với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Uruguay, lãnh đạo các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng một số doanh nghiệp Việt Nam./.

Việt Nam tham gia phiên rà soát chính sách thương mại của Uruguay Việt Nam tham dự phiên rà soát chính sách thương mại của Uruguay tại WTO, đánh giá cao hợp tác và mở rộng quan hệ thương mại song phương.