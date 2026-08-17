Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng bộ máy nhà nước

Để ghi nhớ những công lao và đóng góp quan trọng của đồng chí Xaysomphone Phomvihane, cố Chủ tịch Quốc hội Lào, đối với mối quan hệ giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam, hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) ngày 16/8 đã đăng bài xã luận khẳng định: "Việc xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước của cơ quan lập pháp tối cao là yêu cầu cấp thiết của cả Lào và Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Trên cơ sở đó, hai nước đã tăng cường trao đổi bài học, kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực xây dựng bộ máy nhà nước cũng như cơ quan lập pháp. Sự hợp tác này xuất phát từ tính tương đồng cả về lịch sử, đường lối phát triển, lý tưởng và sự tin tưởng lẫn nhau là nền tảng vững chắc của mối quan hệ Lào-Việt Nam."

Theo bài viết, việc trao đổi bài học là rất quan trọng đối với việc củng cố, tinh gọn bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Do đó, hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội Lào-Việt Nam tiếp tục tăng cường mối quan hệ và hợp tác gắn kết, thường xuyên trao đổi bài học và học hỏi lẫn nhau trong những giai đoạn xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước cũng như cơ quan lập pháp tối cao.

Đối với Lào, sau khi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập ngày 2/12/1975, nhu cầu tổ chức lại bộ máy nhà nước trở thành nhiệm vụ cấp bách. Do có sự tương đồng về lý tưởng và con đường xây dựng xã hội mới, kinh nghiệm của Việt Nam trong tổ chức nhà nước, trong đó có Quốc hội với vai trò là cơ quan lập pháp, giám sát kiểm tra cao nhất và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Sau chiến thắng lịch sử chống Mỹ cứu nước, tháng 12/1975, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Lào đã được tổ chức và đã bầu Hoàng thân Souphanouvong làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Kaysone Phomvihane làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Giai đoạn từ năm 1975-1991, Hội đồng Nhân dân Tối cao của Lào ngoài việc ban hành một số luật quan trọng về tổ chức và hoạt động của bộ máy tổ chức nhà nước, như Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng và Luật Chính quyền địa phương năm 1978, Hội đồng Nhân dân Tối cao Lào còn đảm nhận vai trò tập hợp đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp dân tộc và hàn gắn vết thương chiến tranh.

Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, ngày 15/8/1991, Hội đồng Nhân dân Tối cao Lào khóa II, nhiệm kỳ 1989-1991, đã thông qua Hiến pháp đầu tiên. Từ năm 1992 trở đi, các định chế trong bộ máy nhà nước đã đổi tên, hoàn thiện toàn diện về chức năng và nhiệm vụ theo Hiến pháp năm 1991.

Hội đồng Nhân dân Tối cao Lào được đổi tên thành Quốc hội Lào, với tư cách là cơ quan đại diện cho quyền lực và lợi ích của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, cơ quan quyết định các vấn đề trọng đại của quốc gia, giám sát các hoạt động của Chính phủ trong việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật tương tự như Việt Nam. Cũng từ thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bầu ra, Quốc hội thành lập các ủy ban.

Hội đồng Bộ trưởng được đổi tên thành Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, quản lý các bộ, các ủy ban, ngành và các địa phương. Kể từ đây, cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội Lào nói riêng đã đi vào ổn định, hoạt động ngày càng hiệu lực và hiệu quả.

Bài viết kết luận, có thể khẳng định nhu cầu hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng hoàn thiện bộ máy nhà nước nói chung, cũng như nâng cao năng lực lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội hai nước Lào và Việt Nam nói riêng luôn là ưu tiên hàng đầu.

Nhu cầu này xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của công cuộc xây dựng, bảo vệ và hoàn thiện chế độ mới sau thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Lào và Việt Nam; đồng thời đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng cầm quyền ở mỗi nước, phù hợp với mối quan hệ thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam./.

Vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào phát triển trường tồn Bài viết của KPL khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam đã đóng góp tích cực cho việc vun đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt-Lào.