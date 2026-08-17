Khai mạc hội nghị COP17 về chống sa mạc hóa: Việt Nam cam kết phục hồi đất

Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết ngày 17/8/2026, Hội nghị lần thứ 17 các Bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về Chống sa mạc hóa (UNCCD COP17) đã chính thức khai mạc trọng thể tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 28/8/2026 với chủ đề xuyên suốt: “Phục hồi đất đai, Khơi nguồn hy vọng” quy tụ đại diện cấp cao từ 197 quốc gia thành viên, các nhà khoa học, tổ chức quốc tế và khối doanh nghiệp trên toàn cầu.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự COP17 do Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Văn Diện làm trưởng đoàn.

Ngay trong ngày khai mạc, Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực vào các phiên thảo luận toàn thể, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế hiện thực hóa thông điệp “Phục hồi đất đai, Khơi nguồn hy vọng.”

Là quốc gia chịu tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu, hiện tượng khô hạn, xói mòn đất dốc và xâm nhập mặn, Việt Nam luôn khẳng định vai trò là thành viên chủ động, trách nhiệm của Công ước UNCCD kể từ khi gia nhập năm 1998.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, chính sách chiến lược. Điển hình là duy trì và nâng cao độ che phủ rừng. Cụ thể, Việt Nam đã triển khai hiệu quả các chương trình phục hồi rừng, Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh” và Chiến lược phát triển lâm nghiệp; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức trên 42%, tạo “lá chắn” sinh thái cốt lõi giúp giữ nước ngầm, chống sạt lở và ngăn chặn thoái hóa đất.

Việt Nam cũng triển khai các giải pháp lâm nghiệp thích ứng tại vùng khô hạn trọng điểm như: Tập trung phục hồi, mở rộng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn cát bay ven biển tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và bảo vệ đất dốc, chống xói mòn tại khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Các đại biểu của Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 17 các Bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về Chống sa mạc hóa. (Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cung cấp)

Song song với đó, Việt Nam đã chuyển đổi sinh kế và nông lâm kết hợp bền vững như nhân rộng các mô hình canh tác nông - lâm kết hợp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, thâm canh cây che phủ đất, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân đi đôi với nuôi dưỡng, bảo vệ đất.

Ngoài ra, Việt Nam tập trung hoàn thiện thể chế và cơ chế tài chính xanh. Trong đó đẩy mạnh thực thi Chi trả dịch vụ môi trường rừng, tích hợp mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và các kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu; ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, bên lề hội nghị, Đoàn Việt Nam sẽ tham gia các cuộc làm việc song phương với Ban Thư ký UNCCD, các đối tác quốc tế lớn như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Quỹ Môi trường Toàn cầu, cùng các tổ chức hợp tác khu vực và quốc tế. Trọng tâm trao đổi tập trung vào chuyển giao công nghệ giám sát viễn thám tài nguyên đất - rừng, huy động tài chính khí hậu, chia sẻ bài học thực tiễn về phục hồi cảnh quan rừng bền vững.

Trong suốt hai tuần diễn ra hội nghị (từ ngày 17-28/8), Đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp thực chất vào Tuyên bố chung và các quyết định kỹ thuật của COP17, khẳng định vị thế và trách nhiệm quốc gia đối với sứ mệnh bảo vệ hành tinh xanh./.

Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán: Nhận diện, trân trọng và phục hồi Ngày 17/6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là “Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán” nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái.