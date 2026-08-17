Gần 13.000 người vẫn chưa thể trở về nhà sau động đất tại Indonesia

Gần 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà trong ngày Quốc khánh của nước này (17/8) sau khi họ phải rời bỏ nhà cửa, trú tạm ngoài trời và chờ được cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 xảy ra ngày 15/8.

Thảm họa đã phủ bóng lên ngày lễ lớn của Indonesia, khi nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ hàng cứu trợ.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), tại thị trấn Mbay gần tâm chấn động đất, người dân vẫn phải dựng các lều tạm bằng bạt và cọc để trú qua đêm.

Nhiều người phải ngủ ngoài trời trong đêm thứ hai liên tiếp và chỉ trở về nhà để lấy nước, quần áo và một số vật dụng cần thiết.

Không quân Indonesia đã vận chuyển 13 tấn hàng cứu trợ bằng 2 máy bay vận tải Hercules và một máy bay Boeing, gồm thực phẩm, quần áo, nước sạch và thiết bị y tế. Trực thăng cũng được huy động để đưa hàng cứu trợ tới các cộng đồng bị cô lập. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cho biết họ đang rất cần lều trú, nước sạch, thực phẩm và thuốc men.

Tại nhiều khu vực khác, công tác cứu trợ đang được các tổ chức nhân đạo triển khai. Plan Indonesia ngày 17/8 cho biết đã phân phối hàng cứu trợ khẩn cấp tới 5 điểm sơ tán ở các huyện Manggarai, Đông Manggarai, Nagekeo, Ngada và Sikka.

Các gói cứu trợ gồm bộ vệ sinh gia đình, vật dụng vệ sinh cá nhân cho phụ nữ và trẻ em gái, vật tư trú tạm, nước uống đóng chai, đồ ăn nhẹ và các vật dụng phục vụ trẻ em vui chơi, học tập.

Tổ chức này đồng thời cử 16 nhân viên tới các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá nhu cầu, tập trung vào trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát các khu vực bị ảnh hưởng bằng đường bộ và đường không. BNPB cho biết ngoài gần 1.000 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng ở mức độ nhẹ hơn, nhiều công trình công cộng, trong đó có trường học, cơ sở y tế và trụ sở chính quyền, cũng bị hư hại.

Tổ chức Save the Children cảnh báo hơn 8.000 trẻ em đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn và gián đoạn học tập do hậu quả động đất. Trong khi đó, World Vision Indonesia cho biết các nhu cầu cấp thiết hiện nay bao gồm nơi trú tạm, nước sạch, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và gia đình.

Trận động đất xảy ra cuối tuần trước có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Nhà chức trách Indonesia đã ghi nhận ít nhất 995 dư chấn, trong đó 46 trận có thể cảm nhận được. Cảnh báo sóng thần được ban bố sau động đất nhưng sau đó đã được dỡ bỏ./.

Chính phủ Indonesia khẩn trương triển khai 8 trọng tâm ứng phó động đất Tính đến 18h ngày 16/8, trận động đất độ lớn 7,7 xảy ra tại đảo Flores, Indonesia đã khiến 55 người thiệt mạng, 67 người bị thương nặng, 127 người bị thương nhẹ và hàng nghìn người phải sơ tán.