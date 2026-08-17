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CHDC Congo ghi nhận đợt bùng phát Ebola gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử

Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang trong đợt bùng phát Ebola thứ 17 của nước này kể từ khi virus lần đầu được phát hiện vào năm 1976. Đợt dịch hiện nay được chính thức công bố ngày 15/5.

Lê Hải
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân Ebola tại Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân Ebola tại Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ (Cộng hòa Dân chủ) Congo đã trở thành đợt dịch gây nhiều ca tử vong nhất trong lịch sử nước này, với số người tử vong đã lên tới hơn 2.300 người.

Theo số liệu được cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 16/8, kể từ khi đợt dịch hiện nay bùng phát, nước này đã ghi nhận 4.945 ca mắc được xác nhận, trong đó có 2.325 ca tử vong, đưa tỷ lệ tử vong lên tới 47%.

Như vậy, con số tử vong đã vượt mức 2.299 ca tử vong của đợt bùng phát ở miền Đông nước này giai đoạn 2018-2020.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đợt bùng phát Ebola giai đoạn 2018-2020 ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo có tổng cộng 3.481 ca mắc, trong đó 2.299 ca tử vong.

Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang trong đợt bùng phát Ebola thứ 17 của nước này kể từ khi virus lần đầu được phát hiện vào năm 1976. Đợt dịch hiện nay được chính thức công bố ngày 15/5 và do chủng Bundibugyo gây ra.

Dịch đã ảnh hưởng đến 55 khu vực y tế tại 6 tỉnh (gồm Ituri, Bắc Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Nam Kivu và Bas-Uele). WHO cảnh báo đợt dịch hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở thành đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva giữa tuần trước, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đây đã là đợt dịch Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận trên thế giới và đang diễn biến nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào trước đây.

Theo ông, với tốc độ hiện nay, đợt dịch có nguy cơ vượt qua đợt bùng phát Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, đợt dịch Ebola lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới với hơn 28.600 ca mắc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Dịch Ebola #WHO #Bundibugyo CHDC Congo
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