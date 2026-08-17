Estonia đứng đầu bảng xếp hạng định cư tốt nhất thế giới năm 2026

Theo Chỉ số Di chuyển Toàn cầu Rumavi 2026, Estonia được xếp hạng là quốc gia tốt nhất thế giới về điểm đến định cư.

Cụ thể, nước này đạt 72,8 điểm trên thang 100 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng. Singapore đứng thứ hai với 72,6 điểm, tiếp theo là Malaysia, Bồ Đào Nha và Đài Loan (Trung Quốc)

Chỉ số Rumavi đánh giá 192 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên 24 tiêu chí, được chia thành 4 nhóm gồm tài chính và thuế; khả năng sống và sức khỏe; an ninh và ổn định; định cư và cơ hội.

Các tiêu chí bao gồm chi phí sinh hoạt, thuế thu nhập, dịch vụ ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, chất lượng môi trường, khí hậu, cơ sở hạ tầng số, giáo dục, cơ hội kinh doanh, khả năng tiếp cận thị thực và quyền sở hữu tài sản.

Estonia ghi nhận điểm số đặc biệt cao về tiền tệ và ngân hàng với 99 điểm, cơ hội kinh doanh 96 điểm và quyền sở hữu tài sản đối với người nước ngoài 90 điểm. Nước này cũng đạt 82 điểm về khả năng chi trả cho nhà ở, 86 điểm về không gian xanh, 77 điểm về an toàn đường phố và 89 điểm về hệ sinh thái khởi nghiệp.

Xét theo từng nhóm đối tượng, Estonia đứng đầu thế giới về mức độ phù hợp với các gia đình, đạt 74,5 điểm; đứng thứ hai đối với doanh nhân với 78,6 điểm, chỉ sau Singapore. Estonia đứng thứ 6 đối với người làm việc từ xa, thứ 9 đối với người nghỉ hưu và thứ 5 trong nhóm các quốc gia có chính sách thuế thuận lợi.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Cộng hòa Séc đạt 69,9 điểm, đứng thứ 9 toàn cầu và thứ 4 tại châu Âu, sau Estonia, Bồ Đào Nha và Lithuania. Cộng hòa Séc được đánh giá cao trong nhóm dành cho các gia đình khi đứng thứ 3 thế giới, nhờ các yếu tố như an toàn, quyền sở hữu tài sản và mức độ rủi ro khí hậu. Tuy nhiên, nước này lần lượt đứng thứ 20 đối với người nghỉ hưu và thứ 25 đối với người làm việc từ xa.

Theo Rumavi, bảng xếp hạng được xây dựng nhằm phản ánh những điều kiện thực tế mà một người phải đối mặt khi chuyển đến sinh sống tại một quốc gia khác, thay vì tập trung chủ yếu vào các yếu tố du lịch hoặc khả năng tiếp cận hộ chiếu.

Các tiêu chí được chấm theo thang điểm 100 và áp dụng trọng số khác nhau cho 6 nhóm đối tượng gồm người chuyển đến sinh sống nói chung, người nghỉ hưu, người làm việc từ xa, gia đình, doanh nhân và người tìm kiếm lợi thế về thuế.

Rumavi cho biết dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Dự án Công lý Thế giới (WJP) và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC)./.

Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

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