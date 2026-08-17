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Ấn Độ: Giẫm đạp tại đền thờ gây thương vong, ít nhất 7 phụ nữ thiệt mạng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h45 sáng khi có lượng lớn tín đồ tập trung tại đền thờ thần Shiva để cầu nguyện vào ngày thứ Hai thứ ba của tháng Shravan linh thiêng.

Bích Liên
Người dân tham gia sự kiện tôn giáo ở khu vực Puri của bang Odisha, miền Đông Ấn Độ ngày 16/7/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)
Người dân tham gia sự kiện tôn giáo ở khu vực Puri của bang Odisha, miền Đông Ấn Độ ngày 16/7/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Sáng 17/8, ít nhất 7 phụ nữ thiệt mạng và hơn một chục người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tại ngôi đền Ashok Dham, huyện Lakhisarai, cách thủ phủ của bang Bihar (miền Đông Ấn Độ) khoảng 125km.

Chính quyền địa phương và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giám sát công tác cứu hộ và quản lý đám đông, trong khi những người bị thương được đưa đến bệnh viện Lakhisarai để điều trị.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h45 sáng khi có lượng lớn tín đồ tập trung tại đền thờ thần Shiva để cầu nguyện vào ngày thứ Hai thứ ba của tháng Shravan linh thiêng.

Theo thông tin ban đầu, mọi người bị hoảng loạn khi có dây điện bất ngờ rơi xuống, dẫn đến tình trạng giẫm đạp hỗn loạn trong khuôn viên đền thờ.

Chánh án huyện Lakhisarai, ông Shailendra Kumar, cho biết sự kiện đã được chuẩn bị để đón tiếp số lượng lớn người tham dự nhưng tình huống phát sinh khiến mọi việc vượt tầm kiểm soát. Một phần hàng rào bị đổ sập dưới sức ép của đám đông, khiến mọi người ngã chồng lên nhau.

Thủ hiến bang Bihar, ông Samrat Choudhary, đã gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân và cho biết chính quyền sẽ đảm bảo điều trị thích hợp, kịp thời cho những người bị thương.

Trước đây tại Ấn Độ cũng từng xảy ra các vụ giẫm đạp ở khu phức hợp đền Ashok Dham. Ngày 12/8/2019, cũng trong tháng Shravan, một tín đồ thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương trong một vụ giẫm đạp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giẫm đạp #Ashok Dham Ấn Độ
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