Kinh tế

Kinh doanh

Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của các tỉnh và thành phố

Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của Hà Nội là 11,1%, Thành phố Hồ Chí Minh là 10,4%, thành phố Hải Phòng là 13%, thành phố Quảng Ninh là 12%, thành phố Bắc Ninh là 10,5%, thành phố Huế là 10%.

0811-tang-truong-gdp-nam-2027-cua-cac-tinh-thanh-pho.jpg

Ngày 7/11/2026, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của thành phố Hà Nội là 11,1%, Thành phố Hồ Chí Minh là 10,4%, thành phố Hải Phòng là 13%, thành phố Quảng Ninh là 12%, thành phố Bắc Ninh là 10,5%, thành phố Huế là 10%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kỳ họp thứ Hai #Quốc hội khóa XVI #kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 #QH-bt TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

QUỐC HỘI KHÓA XVI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Công nhân chế biến cá tra tại Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Giá cá tra nguyên liệu ở Đồng Tháp tăng cao

Theo các hộ nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giá cá tra nguyên liệu tăng do doanh nghiệp xuất khẩu đang đẩy mạnh thu mua cá tra nguyên liệu phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU…