Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của các tỉnh và thành phố

Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của Hà Nội là 11,1%, Thành phố Hồ Chí Minh là 10,4%, thành phố Hải Phòng là 13%, thành phố Quảng Ninh là 12%, thành phố Bắc Ninh là 10,5%, thành phố Huế là 10%.

Ngày 7/11/2026, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của thành phố Hà Nội là 11,1%, Thành phố Hồ Chí Minh là 10,4%, thành phố Hải Phòng là 13%, thành phố Quảng Ninh là 12%, thành phố Bắc Ninh là 10,5%, thành phố Huế là 10%./.