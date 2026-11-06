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Giá vàng mất mốc 4.050 USD sau bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Giá vàng thế giới giảm dưới 4.050 USD/ounce khi đồng USD tăng trở lại sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù lực mua của ngân hàng trung ương vẫn hỗ trợ thị trường.

Hương Thủy
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng thế giới sụt giảm trong phiên chiều 6/11 khi đồng USD lấy lại đà tăng, qua đó thu hẹp đà bứt phá của kim loại quý này sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Dù vậy, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn neo ở mức cao nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tài khóa của Washington.

Vào lúc 13 giờ 24 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 4.048,97 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tương lai cũng lùi 1,4%, đứng ở mức 4.057,95 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD - được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - phiên này tăng 0,2% lên mức 101,80.

Trước đó, vàng đã tăng hơn 5% trong tuần này sau khi chiến thắng của đảng Dân chủ tại Quốc hội khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu lao dốc. Tuy nhiên, kim loại quý hiện đang trở nên dễ bị tổn thương trước làn sóng thanh lý lệnh giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Giới đầu tư đang có xu hướng bán vàng để bù đắp thua lỗ ở các danh mục khác, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ vốn đã giảm phiên thứ ba liên tiếp do lo ngại về việc thắt chặt quy định đối với các công ty trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù chịu áp lực điều chỉnh, nhu cầu từ khu vực chính thức vẫn là lực đỡ quan trọng cho thị trường vàng. Theo ANZ, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 321 tấn vàng trong quý 3/2026, mức cao nhất kể từ cuối năm 2024. Rủi ro địa chính trị và lo ngại về kỷ luật tài khóa tiếp tục củng cố nhu cầu tích lũy kim loại quý từ các định chế tài chính.

Hiện tại, giới giao dịch đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay để tìm thêm manh mối về tình hình nền kinh tế và triển vọng lãi suất.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 51,52 USD/ounce, bạch kim giảm 0,6% xuống 1.510,78 USD/ounce và palladium mất 0,9%.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 36 phút ngày 6/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)
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