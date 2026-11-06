Bản sắc văn hóa dân tộc Mông: Nguồn lực phát triển du lịch bền vững

Du lịch cộng đồng tại Sơn La tạo sinh kế cho người Mông, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa. Từ Hua Tạt đến Hang Táu, người dân nỗ lực phát triển du lịch gắn với bảo tồn truyền thống.

Du lịch cộng đồng đang mở ra hướng phát triển kinh tế, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc Mông tại Sơn La. Từ bản Hua Tạt, xã Vân Hồ đến Hang Táu, Mộc Châu, những giá trị văn hóa truyền thống như kiến trúc nhà ở, trang phục, nghề thủ công, phong tục và sinh hoạt cộng đồng được khai thác để tạo sức hút cho du lịch.

Người dân trực tiếp tham gia các hoạt động đón khách, hướng dẫn trải nghiệm, cung cấp dịch vụ lưu trú và giới thiệu văn hóa bản địa, qua đó có thêm việc làm và thu nhập.

Các phiên chợ, lễ hội và hoạt động văn nghệ truyền thống cũng góp phần quảng bá bản sắc dân tộc Mông tới du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, phát triển du lịch cần đi đôi với bảo tồn văn hóa, giữ gìn môi trường và không làm mất đi tính chân thực của đời sống bản làng.

Khi cộng đồng thực sự là chủ thể, văn hóa trở thành nền tảng và lợi ích người dân được đặt ở vị trí trung tâm, du lịch cộng đồng có thể phát triển bền vững, góp phần gìn giữ di sản và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương./.