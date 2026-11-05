Phú Thọ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24/11), tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, tạo không gian để người dân tham gia, trải nghiệm; đồng thời quảng bá bản sắc văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của địa phương.

Ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, các hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh; trọng tâm tại các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và nhiều xã có thế mạnh về văn hóa, du lịch.

Các địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá; đồng thời lựa chọn mô hình phù hợp để tiếp tục duy trì, phát huy sau đợt hoạt động.

Điểm nhấn cấp tỉnh là Hội trại “Văn hóa Phú Thọ-Kết nối phát triển,” dự kiến gồm 17 trại văn hóa và 4 không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Tại Công viên Văn Lang, phường Việt Trì sẽ có 6 trại văn hóa và một không gian trưng bày; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc có 5 trại và một không gian trưng bày; Quảng trường Hòa Bình, phường Hòa Bình có 6 trại và 2 không gian trưng bày.

Cùng với đó, Hội chợ thương mại được tổ chức tại phường Vĩnh Phúc từ ngày 18-24/11 với quy mô dự kiến 150-200 gian hàng, kết hợp giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Hoạt động được chuẩn bị công phu là Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Kịch bản chương trình đang được tiếp thu, chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thiện để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm du lịch được triển khai đa dạng. Nhà hát Lạc Hồng tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố; Bảo tàng Hùng Vương tổ chức các hoạt động mỹ thuật, thư pháp, trưng bày không gian văn hóa các dân tộc; Thư viện tỉnh giới thiệu sách, phát triển văn hóa đọc; các cơ sở du lịch tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Trước đó, từ tháng 9/2026 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã cấp phép 24 chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn.

Tại cơ sở, nhiều hoạt động gắn bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, chuyển đổi số và tăng cường đoàn kết cộng đồng được triển khai. Xã Hy Cương ra mắt Trang thông tin số hóa di tích, Câu lạc bộ hát Xoan và thí điểm mô hình Làng Văn hóa du lịch cộng đồng “Nguồn Cội Đất Tổ.”

Xã Tân Lạc giới thiệu, quảng bá nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường, kết hợp truyền dạy di sản tại cộng đồng. Xã Thung Nai tổ chức Ngày hội Văn hóa-Du lịch từ ngày 21-23/11 với các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, kết nối cộng đồng và phát triển du lịch.

Xã Mường Bi tổ chức các hoạt động sưu tầm nét văn hóa Mường cổ, trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc.

Đáng chú ý, xã Long Cốc tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Long Cốc 2026 từ ngày 18-24/11 với các hoạt động như: hội trại, văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối du lịch, cuộc thi “Hương sắc trà Long Cốc,” Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất cùng các hoạt động trải nghiệm. Qua đó, địa phương kết hợp quảng bá sản phẩm trà, cảnh quan và phát triển du lịch cộng đồng.

Nhiều địa phương khác cũng tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế như không gian văn hóa các dân tộc và sản phẩm đặc trưng tại xã Hương Cần; trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giao lưu văn hóa, đọc sách và biểu diễn văn nghệ tại xã Liên Châu; các chương trình văn nghệ quần chúng tại xã Tam Dương, phường Vĩnh Yên. Phường Việt Trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội thi nấu ăn và trưng bày sản phẩm nông sản tại Bảo tàng Hùng Vương.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, tỉnh vận động các bảo tàng, thư viện ngoài công lập, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và cơ sở thể thao triển khai miễn, giảm phí tham quan, giá dịch vụ, tổ chức các chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa trong ngày 24/11.

Đến ngày 4/11, đã có 120 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá, ưu đãi hàng hóa, dịch vụ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, nền tảng số và cổ động trực quan, tập trung cao điểm từ ngày 15-30/11. Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị di sản và bản sắc văn hóa Phú Thọ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến ngày 4/11 có 66 xã, phường và 8 sở, ngành, đơn vị ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng kế hoạch tại một số đơn vị còn chậm; thông tin về quy mô, thời gian, địa điểm và điều kiện tổ chức chưa đầy đủ. Kịch bản chương trình nghệ thuật, thiết kế hội trại và các không gian trưng bày vẫn đang được hoàn thiện./.

Cả nước có hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất Ngay từ tháng 10, các bộ, ngành, địa phương đã lên kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, giới thiệu di sản và bản sắc văn hóa các vùng miền.