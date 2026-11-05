Văn hóa

Giảm 50% vé tham quan di tích Huế cho khách đi tàu hỏa di sản

Chính sách dành cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ trên tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế-Phong Nha theo cả hai chiều và tàu du lịch di sản Huế-Đà Nẵng.

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Từ tháng 11/2026, du khách đi tàu du lịch Huế-Đà Nẵng hoặc Huế-Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong 7 ngày.

Ưu đãi này được triển khai theo Kế hoạch số 10/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhằm kích cầu du lịch, khuyến khích du khách trải nghiệm đường sắt và kéo dài thời gian lưu trú tại địa phương.

Chính sách dành cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ trên tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế-Phong Nha theo cả hai chiều và tàu du lịch di sản Huế-Đà Nẵng. Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục kể từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt ghi trên vé, bao gồm vé giấy và vé điện tử.

Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm giá một lượt tham quan tại một trong 5 điểm di tích. Trường hợp du khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, mức hỗ trợ cao nhất sẽ được áp dụng, không cộng dồn các chính sách giảm phí./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tham quan di tích #tàu hỏa di sản #du khách TP. Hà Nội
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