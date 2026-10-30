Ngày 30/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội-Thái Nguyên và đón tiếp Đoàn phu nhân, phu quân các Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; khách du lịch tham quan, trải nghiệm trong dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và khai mạc Festival trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026.

Đón và tham gia hành trình cùng Đoàn tại ga Hà Nội có ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chuyến tàu có sự tham gia của gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao; du khách.

Trên hành trình Chuyến tàu Di sản từ ga Hà Nội tới ga Lưu Xá, Thái Nguyên, du khách sẽ được thưởng trà, ẩm thực truyền thống, nghe hát Then, đàn Tính,…

Tại Thái Nguyên, Đoàn sẽ tham quan, trải nghiệm tại một số địa điểm du lịch, như vùng chè đặc sản Tân Cương, Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Triển lãm 195 năm Thái Nguyên thành tựu hội nhập và phát triển, các gian hàng trưng bày sản phẩm trà trong nước và quốc tế và tham dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, khai mạc Festival trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Tàu Di sản Hà Nội-Thái Nguyên vận hành mỗi ngày 2 chuyến, xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 20 phút và từ Thái Nguyên về Hà Nội lúc 17 giờ 10 phút. Trong các ngày diễn ra Festival trà quốc tế, tàu khai thác 6 chuyến vào các ngày 30/10, 31/10, 1/11 và các ngày 5, 6, 7/11. Sau đó, tàu dự kiến được duy trì ổn định với tần suất 2 chuyến mỗi tuần vào dịp cuối tuần.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Chuyến tàu Di sản được Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp thực hiện theo Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển tàu du lịch Thái Nguyên, tổ chức khai thác trên hành trình Hà Nội-Gia Lâm-Đông Anh-Phổ Yên-Lưu Xá và ngược lại; đồng thời kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở đó, tỉnh định hướng xây dựng các sản phẩm tour phù hợp với nhiều nhóm du khách, trong đó có tour đi về trong ngày “Một ngày với Thái Nguyên”, tour 2 ngày 1 đêm “Đêm giữa miền trà” và tour từ 3 ngày trở lên “Khám phá miền trà”,…

Các tour sẽ kết nối những điểm đến tiêu biểu như vùng chè Tân Cương, Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, ATK Định Hóa cùng nhiều điểm đến du lịch khác./.

Chuyến tàu di sản đặc biệt kết nối những thế hệ đội viên tiêu biểu Thủ đô Chuyến tàu di sản đặc biệt đã đưa 100 hành khách đặc biệt gồm các thế hệ cán bộ phụ trách Đội, giáo viên Tổng phụ trách và những đội viên tiêu biểu xuất phát từ Ga Hà Nội trở về miền di sản Bắc Ninh.