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Nga chỉ trích châu Âu tiếp tục gia tăng sức ép thay vì đối thoại

Điện Kremlin chỉ trích chủ trương tiếp tục gây sức ép với Nga của các nước châu Âu, đồng thời kêu gọi đối thoại trong bối cảnh Moskva cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga chỉ trích châu Âu tiếp tục gia tăng sức ép thay vì đối thoại

Hàn Quốc và Mỹ diễn tập mô phỏng phối hợp năng lực hạt nhân

Liban kêu gọi gây sức ép buộc Israel rút quân

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Nga #Châu Âu #Quan hệ Nga - châu Âu #Đối thoại ngoại giao #Đối đầu quốc tế

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