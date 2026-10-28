Hàng chục người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha

Giới chức Tây Ban Nha xác nhận vụ tai nạn giữa hai đoàn tàu cao tốc ở phía Nam thủ đô Madrid ngày 28/10 đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha, bà Esther Padilla, cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm.

Trong khi đó, tờ ABC dẫn nguồn tin lực lượng ứng phó khẩn cấp cho biết vụ tai nạn đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/10 (giờ địa phương, tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại khu vực giữa hai thị trấn Los Yébenes và Urda, thuộc tỉnh Toledo.

Đài truyền hình TVE đưa tin va chạm xảy ra giữa hai đoàn tàu cao tốc đang di chuyển cùng chiều; một đoàn tàu đã đâm vào đuôi đoàn tàu phía trước, khiến hai toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray. Giao thông trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid-Andalusia đã bị đình chỉ sau vụ tai nạn.

Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, tại Tây Ban Nha cũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến 45 người thiệt mạng. Một đoàn tàu chở 317 hành khách trên tuyến Malaga-Madrid bất ngờ bị trật bánh ở gần Amaduz, cách thành phố Cordoba khoảng 20 km, và đâm vào một đoàn tàu cao tốc đang chạy trên đường ray liền kề trên tuyến Madrid-Huelva, khiến đoàn tàu thứ hai cũng bị trật bánh.

Đây là vụ tai nạn tàu hỏa gây chết người nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2013, thời điểm xảy ra một vụ thảm họa đường sắt tương tự ở Tây Bắc nước này khiến 80 người thiệt mạng.

Tây Ban Nha đang dẫn đầu châu Âu về mạng lưới tàu cao tốc, với hơn 3.100 km đường ray dành cho các đoàn tàu di chuyển với tốc độ trên 250 km/h. Đây là một phương tiện giao thông phổ biến, giá cả phải chăng và được đánh giá là an toàn tại quốc gia này./.

Nhật Bản: Tàu tốc hành gây tai nạn khiến 4 công nhân thiệt mạng Theo Công ty Đường sắt Tobu, đoàn tàu đang trên đường đến Asakusa, Tokyo và chuẩn bị dừng tại ga Shin-Kanuma thì đâm trúng 4 công nhân đang dọn cỏ trên đường ray.