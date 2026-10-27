Tòa thánh Vatican xác nhận Giáo hoàng Leo XIV thăm Mỹ Latinh vào tháng 11

Tòa thánh Vatican tối 26/10 (giờ Rome) chính thức xác nhận Giáo hoàng Leo XIV sẽ thực hiện chuyến thăm Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6-17/11 theo kế hoạch, sau khi các bác sỹ kết luận tình trạng sức khỏe của người đứng đầu Giáo hội Công giáo đang hồi phục tốt và không có trở ngại y tế đối với chuyến công du.

Thông báo được đưa ra hai tuần sau khi Giáo hoàng được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại Bệnh viện Agostino Gemelli, ngày 13/10.

Trước đó, Giáo sư Stefano Margaritora, bác sỹ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho Giáo hoàng, đã cho phép Giáo hoàng di chuyển bằng đường hàng không.

Bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh: “Tôi rất vui khi có thể trở lại châu lục nơi tôi đã trải qua nhiều thời khắc trong cuộc đời mình.”

Giáo hoàng Leo XIV, người từng có nhiều năm hoạt động tại Peru, hy vọng chuyến thăm sẽ tạo cơ hội để mọi người mở lòng với nhau và củng cố tình đoàn kết.

Lịch trình chuyến thăm Mỹ Latinh của Giáo hoàng Leo XIV được giữ nguyên, bất chấp những lo ngại trước đó về cường độ hoạt động cao, với nhiều chặng di chuyển bằng máy bay và trực thăng trên tổng quãng đường khoảng 6.000km./.

Giáo hoàng Leo XIV ban hành Luật Cơ bản mới của Vatican Luật mới hệ thống hóa những cải cách pháp lý mới đây, trong đó có quy định cho phép người không phải là Hồng y đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Thành quốc Vatican.