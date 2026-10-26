Bulgaria phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 1/11

Theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri khi rời phòng bỏ phiếu, Tổng thống đương nhiệm Bulgaria Iliana Iotova đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này diễn ra ngày 25/10, song sẽ phải tổ chức vòng bỏ phiếu thứ hai để xác định người chiến thắng.

Dự kiến, cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 1/11 tới.

Theo kết quả thăm dò của Alpha Research và Myara Sociology Agency được công bố trên Đài Truyền hình Quốc gia Bulgaria, bà Iotova dự kiến lần lượt giành được 35,3% và 35,2% số phiếu hợp lệ.

Đối thủ của bà Iotova trong vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ là cựu Thủ tướng Bulgaria Andrey Gurov, người giành được 32,4% (theo Alpha Research) và 32,2% (theo Myara).

Cũng theo Alpha Research và Myara, tỷ lệ cử tri đi bầu lần lượt là 22,3% và 21,2%.

Để đắc cử tổng thống, ứng cử viên cần giành được hơn một nửa số phiếu bầu hợp lệ, với điều kiện có hơn một nửa tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu áp đảo ngay từ vòng đầu, cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày giữa hai ứng cử viên dẫn đầu.

Kết quả chính thức sẽ được công bố chậm nhất vào tối 27/10, và vòng bỏ phiếu thứ hai giữa hai ứng cử viên dẫn đầu dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tới./.

Cử tri tại Bulgaria đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Ngày 25/10/2026, cử tri Bulgaria đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h00 sáng (giờ địa phương) và dự kiến đóng cửa lúc 20h00 cùng ngày.