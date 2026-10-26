Thế giới

Châu Âu

Bulgaria phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 1/11

Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova dẫn đầu các cuộc thăm dò sau bầu cử ngày 25/10, nhưng chưa đạt tỷ lệ cần thiết để chiến thắng và sẽ phải bước vào cuộc đua quyết định với cựu Thủ tướng Andrey Gurov.

Lương Tuấn
Nhân viên cơ quan bầu cử kiểm tra thông tin trong ngày bầu cử Tổng thống tại điểm bỏ phiếu ở thủ đô Sofia, Bulgaria, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Nhân viên cơ quan bầu cử kiểm tra thông tin trong ngày bầu cử Tổng thống tại điểm bỏ phiếu ở thủ đô Sofia, Bulgaria, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri khi rời phòng bỏ phiếu, Tổng thống đương nhiệm Bulgaria Iliana Iotova đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này diễn ra ngày 25/10, song sẽ phải tổ chức vòng bỏ phiếu thứ hai để xác định người chiến thắng.

Dự kiến, cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 1/11 tới.

Theo kết quả thăm dò của Alpha Research và Myara Sociology Agency được công bố trên Đài Truyền hình Quốc gia Bulgaria, bà Iotova dự kiến lần lượt giành được 35,3% và 35,2% số phiếu hợp lệ.

Đối thủ của bà Iotova trong vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ là cựu Thủ tướng Bulgaria Andrey Gurov, người giành được 32,4% (theo Alpha Research) và 32,2% (theo Myara).

Cũng theo Alpha Research và Myara, tỷ lệ cử tri đi bầu lần lượt là 22,3% và 21,2%.

Để đắc cử tổng thống, ứng cử viên cần giành được hơn một nửa số phiếu bầu hợp lệ, với điều kiện có hơn một nửa tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu áp đảo ngay từ vòng đầu, cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày giữa hai ứng cử viên dẫn đầu.

Kết quả chính thức sẽ được công bố chậm nhất vào tối 27/10, và vòng bỏ phiếu thứ hai giữa hai ứng cử viên dẫn đầu dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bầu cử Bulgaria #tổng thống Bulgaria #Iliana Iotova #Andrey Gurov #bầu cử vòng hai #kết quả thăm dò
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về chuyến công tác châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất, nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có nhiều điểm đồng về định hướng chiến lược.

Tăng cường kết nối hàng hải giữa Việt Nam và châu Âu

Tăng cường kết nối hàng hải giữa Việt Nam và châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký thỏa thuận về khung hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Antwerp-Bruges, tăng kết nối thương mại và hàng hải giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10/2026.