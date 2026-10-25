Sáng kiến Nông nghiệp xanh và ESG 2026: Khơi nguồn đổi mới, hướng tới phát triển bền vững

Cuộc thi Sáng kiến Nông nghiệp xanh và ESG 2026 lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích các giải pháp hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

Tại lễ Chung kết và trao giải Sáng kiến Nông nghiệp xanh và ESG 2026 diễn ra vào ngày 25/10/2026, 16 đội thi thuộc 2 bảng thi cốt lõi gồm Bảng Ý tưởng và Bảng Mô hình đã mang đến những ý tưởng, giải pháp hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, gắn với các tiêu chí phát triển bền vững.

Không chỉ là cuộc tranh tài giữa các sáng kiến, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối những ý tưởng với thực tiễn, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong hành trình hướng tới nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững, việc khuyến khích những sáng kiến mới có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua cuộc thi, các ý tưởng được giới thiệu, đánh giá và kết nối với những yêu cầu thực tiễn của sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là dịp để thúc đẩy nhận thức về ESG – các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị – trong quá trình phát triển./.