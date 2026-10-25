Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 12 năm 2026: “Âm vang miền đá”

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 12 khai mạc ngày 25/10 tại Đồng Văn, Tuyên Quang, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm đặc sắc.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 12 năm 2026 khai mạc vào tối 25/10/2026 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Lễ hội là sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng cao, quảng bá cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Tuyên Quang đến với du khách trong và ngoài nước.

Nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã và đang diễn ra như: Lễ hội mùa vàng tại xã Thanh Thủy; không gian văn hóa tại xã Quản Bạ; lễ hội Tết cá tại xã Mậu Duệ...

Trong những ngày diễn ra Lễ hội, hàng loạt sự kiện khác sẽ được tổ chức như: Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt-Trung; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang; ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám; giải bóng bàn cúp hoa Tam giác mạch mở rộng; không gian du lịch trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian.../.