Festival Thu Hà Nội 2026 tiếp tục lỡ hẹn, chưa chốt ngày tổ chức mới

Theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16-18/10, tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Song, do một số lý do khách quan, sự kiện sẽ được lùi sang thời điểm phù hợp. Thời gian tổ chức mới hiện chưa được công bố.

Đây là lần điều chỉnh tiếp theo đối với lịch trình của festival năm nay. Trước đó, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 25-27/9, sau đó được chuyển sang giữa tháng 10.

Được tổ chức lần đầu năm 2023, Festival Thu Hà Nội hướng đến khai thác vẻ đẹp mùa Thu như một sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô. Thay vì chỉ giới thiệu cảnh quan, sự kiện kết hợp các không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, làng nghề và hoạt động trải nghiệm, giúp du khách tiếp cận Hà Nội qua nhiều lát cắt của đời sống.

Ở mùa thứ hai năm 2024, festival thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm trong thời gian diễn ra. Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân, cơ sở làng nghề, doanh nghiệp du lịch, giới thiệu sản phẩm từ 11 làng nghề nổi tiếng của Hà Nội, đồng thời quảng bá các tour du lịch mùa thu với ưu đãi từ doanh nghiệp.

Kết quả này cho thấy một sự kiện gắn với mùa Thu có thể tạo điểm hẹn thu hút công chúng, nhất là khi kết hợp được những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội với hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Không gian làng nghề, sản phẩm thủ công, ẩm thực và các mô hình tái hiện di sản giúp câu chuyện về Thủ đô trở nên gần gũi hơn với người tham dự.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại không gian lễ hội năm 2023. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, lượng khách đến festival mới phản ánh sức hút của sự kiện trong thời gian tổ chức, chưa đủ để đo lường tác động đối với toàn ngành du lịch. Hiệu quả dài hạn còn phụ thuộc vào việc các hoạt động quảng bá có đưa du khách đến những điểm tham quan khác, khuyến khích họ lưu trú lâu hơn và sử dụng thêm dịch vụ hay không.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, Festival Thu Hà Nội 2026 mang chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc,” dự kiến tổ chức thành 9 không gian trải nghiệm, giới thiệu di sản, điểm đến, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế. Các hoạt động được xây dựng nhằm làm nổi bật vẻ đẹp mùa Thu, đồng thời giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô.

Việc lùi thời gian tổ chức khiến công chúng phải chờ thêm, nhưng điều quan trọng là khi diễn ra, festival cần đem đến những trải nghiệm tương xứng với kỳ vọng. Sự kiện sẽ có ý nghĩa hơn nếu du khách không chỉ dừng lại ở các không gian trưng bày hay hoạt động chụp ảnh, mà còn tìm thấy lý do để khám phá phố phường, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu làng nghề và tiếp tục hành trình tại các điểm đến khác của Hà Nội.

Mùa Thu vốn là lợi thế riêng của du lịch Thủ đô, nhưng khoảng thời gian đẹp trong năm không tự nó tạo nên một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Để giữ chân du khách, những sự kiện như Festival Thu Hà Nội cần được kết nối với tour tuyến, dịch vụ và các trải nghiệm có thể tiếp tục sau khi chương trình khép lại./.

Màn trình diễn Carnaval đường phố được dàn dựng công phu và hoành tráng tại mùa lễ hội năm 2023. (Ảnh: TTXVN)

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3: Công nghệ hiện diện trong kể chuyện văn hóa Du khách có thể trải nghiệm thực tế ảo để bước vào một Hà Nội mùa Thu được tái dựng bằng công nghệ, nơi ký ức, hình ảnh và âm thanh đan cài trong từng góc nhìn.