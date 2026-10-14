Tránh 'sa bẫy' giáo điều khi tuyên truyền đấu tranh phản hồi, phản bác

Ngày 14/10/2026, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng uỷ Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo 35 Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyên đề “Những vấn đề về đấu tranh phản hồi, phản bác và cách thức viết các bài bình luận chuyên sâu.”

Phát biểu đề dẫn, ông Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo 35, Trưởng nhóm chuyên gia 35 của Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus cho hay thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò hết sức quan trọng, được Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả, có sức lan tỏa cao.

TTXVN đã thông tin kịp thời, chuẩn xác các hoạt động đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục làm nổi bật các nội dung cơ bản trong các nghị quyết, kết luận mới ban hành của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thông điệp chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng thời, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, chủ động các phương án phòng ngừa, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đơn vị thông tin nguồn, khối xuất bản chủ động thông tin về thành tựu dân chủ, nhân quyền; thực hiện các bài viết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, phản xạ kịp thời trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội để các chủ trương, chính sách phát huy hiệu quả trong đời sống; "phủ xanh" các thông tin tích cực trên các nền tảng số.

Ông Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo 35, Trưởng nhóm chuyên gia 35 của Thông tấn xã Việt Nam phát biểu đề dẫn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

TTXVN đã xây dựng Chuyên trang thông tin “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch” (gọi tắt là Chuyên trang 35), tại địa chỉ https://happyvietnam.vnanet.vn. Việc xây dựng chuyên trang tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của TTXVN đối với công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dịp này, Tọa đàm mời Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân chia sẻ, để cùng nhìn nhận các vấn đề trong công tác đấu tranh phản hồi, phản bác và cách thức viết các bài bình luận chuyên sâu.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân chia sẻ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải đã chia sẻ khái niệm nền tảng tư tưởng của Đảng, cách thức viết bài đấu tranh phản hồi, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Cụ thể, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những vấn đề cơ bản về lý luận chính trị, tư tưởng và phương pháp tư duy mà Đảng lựa chọn, khẳng định, bổ sung, phát triển; trên cơ sở đó, Đảng đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, các nghị quyết, quyết định đúng đắn phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn nước ta; tập hợp, đoàn kết, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là toàn bộ hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với sự tham gia của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị có liên quan và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy đạt hiệu quả những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, đường lối, chính sách, pháp luật; ngăn chặn và loại trừ những suy thoái, tiêu cực, uốn nắn những nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các biên tập viên, phóng viên tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải, báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hai “con đường” chủ yếu: Một là khẳng định, phát triển nền tảng tư tưởng; hai là đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về kỹ năng chọn chủ đề cho bài viết, chuyên gia gợi ý chủ đề từ những nội dung nền tảng, cơ bản; những điểm mới trong cương lĩnh, nghị quyết của Đảng; từ thực tiễn cuộc sống đặt ra và từ thực tiễn đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng.

Khi đã có chủ đề, người viết cần có chuẩn bị tài liệu và tiếp cận thực tế; cần có kỹ năng triển khai thông tin, lý lẽ.

Cùng với đó, chuyên gia cũng nêu những điều cần tránh khi viết bài chính luận: Bệnh sáo rỗng, giáo điều, Tuyên truyền hộ cho quan điểm sai trái, thù địch, vô tình lộ thông tin mật…/.

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Các đại biểu, chuyên gia dự Tọa đàm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)