Nâng cao chất lượng sản phẩm video của các cơ quan thường trú TTXVN phía Nam

Chiều 12/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam tổ chức Lễ trao giải Liên hoan Thông tin video khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026, vinh danh những tác phẩm xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng thông tin video trên các nền tảng số.

Sau hai tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được gần 200 tác phẩm dự thi từ các cơ quan thường trú (CQTT) TTXVN khu vực phía Nam và các phòng đại diện tòa soạn báo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm phản ánh đa dạng những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và đời sống dân sinh, với nhiều câu chuyện giàu tính nhân văn.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 17 giải thưởng gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích và 6 giải chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Cụ thể, giải A được trao cho tác phẩm “Hạ cốt nền đường khiến nhà dân cheo leo” của nhóm tác giả Đậu Tất Thành và Nguyễn Như Bình (Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Đồng Nai).

Đại diện Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: An Hiếu/Vietnam+)

Hai giải B được trao cho tác phẩm “Sông Vàm Cỏ Đông bị ô nhiễm nghiêm trọng - Cần những giải pháp quyết liệt” của nhóm tác giả Phạm Thanh Tân - Nguyễn Minh Phú - Giang Châu Phương (Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Tây Ninh) và tác phẩm “Những cán bộ ‘vượt biển’ mỗi ngày vì Nhân dân” của nhóm tác giả Nguyễn Trần Thụy Hữu Duyên - Trần Huỳnh Giang (Cơ quan thường trú TTXVN tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ truyền thông tại TP. Hồ Chí Minh).

Ở hạng mục giải C, Ban Tổ chức vinh danh ba tác phẩm gồm: “Bác sĩ Trần Văn Bản với hành trình tìm kiếm liệt sĩ suốt 47 năm” của tác giả Lê Mạnh Linh - Báo Tin tức và Dân tộc; tác phẩm “Đánh thức những dòng kênh giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn An Hiếu - Báo Tin tức và Dân tộc; tác phẩm “Khẩn trương vận hành công trình hồ thủy lợi Đarana ở Đồng Nai” của nhóm tác giả Đậu Tất Thành - Nguyễn Như Bình (Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Đồng Nai).

Đại diện Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: An Hiếu/Vietnam+)

Trong khuôn khổ của Liên hoan, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức tọa đàm “Thông tin video: Nhận diện điểm nghẽn và những giải pháp tháo gỡ”. Tọa đàm đã tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, hạn chê trong quá trình sản xuất, phát hành video và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm thông tin video trong thời gian tới.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, nhấn mạnh: Trong các loại hình thông tin đa phương tiện của Thông tấn xã Việt Nam, video không chỉ là sản phẩm cung cấp thông tin trực tiếp đến công chúng trên các nền tảng truyền thông, mà còn là nguồn tin quan trọng phục vụ các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Trước sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông số, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là sản xuất nhiều video hơn, mà phải tạo ra những sản phẩm nhanh, chính xác, có chiều sâu, giàu ngôn ngữ hình ảnh, có tính lan tỏa cao, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sử dụng thông tin và công chúng.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: An Hiếu/Vietnam+)

Từ yêu cầu trên, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng, thông tin video của các CQTT cần đổi mới tư duy lựa chọn và tổ chức đề tài, cần chuyển mạnh từ phản ánh sự kiện đơn lẻ sang theo dõi vấn đề, tuyến bài, câu chuyện có chiều sâu; tăng cường thông tin về dân sinh, những mô hình hiệu quả, vấn đề mới phát sinh và những nội dung công chúng thực sự quan tâm. Đồng thời, phóng viên cần lưu ý nâng cao chất lượng hình ảnh và năng lực tác nghiệp; hoàn thiện cơ chế phối hợp trong toàn bộ chuỗi sản xuất – sử dụng thông tin.

Cuối cùng, theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, cần phải nâng cao hiệu quả phân phối và sức lan tỏa của video. Ngay từ khâu sản xuất, cần tính đến đặc điểm của từng nền tảng, nhóm công chúng và phương thức tiếp cận; chú trọng tiêu đề, hình đại diện, thời lượng, phụ đề và cách đóng gói sản phẩm phù hợp; đồng thời cần khai thác hợp lý cơ hội hợp tác truyền thông với địa phương, đơn vị trên cơ sở giữ vững tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc độc lập, khách quan của thông tin thông tấn.

Tại tọa đàm, các phóng viên, phụ trách các CQTT phía Nam, đại diện các đơn vị tòa soạn tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp về triển khai các tuyến thông tin video, nhất là trong triển khai các Nghị quyết trọng tâm của Đảng, đeo bám các vấn đề thời sự trên địa bàn…Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, kể chuyện bằng hình ảnh; chú trọng chất lượng hình ảnh, âm thanh, nhịp dựng và cách đặt tiêu đề thu hút người xem. Đồng thời, cần nghiên cứu điều chỉnh định mức nhuận bút phù hợp với công sức đầu tư sản xuất, tạo động lực để phóng viên sáng tạo những sản phẩm chất lượng.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của các cơ quan thường trú phía Nam: đã sản xuất 2.857 video, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2025; năng suất bình quân đạt gần 5,8 video/phóng viên/tháng, so với mức 2,5 video/tháng của năm trước. Nhiều cơ quan thường trú như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau, Tây Ninh có bước tiến rõ về sản lượng. Nội dung video cũng đã bám sát các sự kiện thời sự, các tuyến thông tin trọng điểm về Đại hội Đảng, các nghị quyết chiến lược, các sự kiện lớn, đồng thời phản ánh những vấn đề dân sinh, kinh tế - xã hội của các địa phương ở khu vực phía Nam./.

Ông Nguyễn Quang Vũ, Phó giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền thông phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: An Hiếu/Vietnam+)