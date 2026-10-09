Vinh danh 12 tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi Video Spotlight “Dặm dài đất nước”

Từ hàng trăm tác phẩm dự thi, 12 video xuất sắc được vinh danh, khắc họa hình ảnh đoàn tàu như người chứng kiến những cuộc gặp gỡ, lưu giữ ký ức và kết nối văn hóa trên hành trình khám phá đất nước.

Từ hàng trăm tác phẩm gửi về, 47 tác phẩm được chọn vào sơ khảo, 15 tác phẩm bước vào chung khảo và 12 tác phẩm xuất sắc nhất được vinh danh.

Qua những khuôn hình, đoàn tàu đã trở thành một nhân vật chứng kiến những cuộc gặp gỡ, lưu giữ ký ức, kết nối văn hóa và mở ra hành trình khám phá những miền đất, những con người Việt Nam.

Chính những câu chuyện ấy đã làm nên diện mạo của cuộc thi Video Spotlight “Dặm dài đất nước” do Trung tâm Nội dung số và Truyền thông - Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với ngành đường sắt tổ chức hướng tới kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam và 80 năm Ngày Truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam./.