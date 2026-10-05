Từ robot đến bảo vệ dữ liệu: Công nghệ hướng tới đời sống số

Từ robot tương tác với con người đến giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, Vietnam InnoShow 2026 cho thấy công nghệ đang ngày càng gần hơn với đời sống.

Một robot có thể tương tác với con người. Một hệ thống có thể giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân. Những công nghệ tưởng như chỉ xuất hiện trong phòng nghiên cứu đang ngày càng bước gần hơn tới đời sống.

Tại Vietnam InnoShow 2026, nhiều sản phẩm và giải pháp được giới thiệu không chỉ cho thấy tốc độ phát triển của công nghệ, mà còn đặt ra một câu hỏi: Khi công nghệ ngày càng hiện diện sâu trong cuộc sống, con người sẽ tương tác với công nghệ như thế nào và làm thế nào để bảo đảm an toàn trong môi trường số?

Với khách tham quan, một trong những cách trực quan nhất để cảm nhận công nghệ là trực tiếp tương tác với sản phẩm.

Từ một thiết bị được trưng bày trong gian hàng, robot trở thành điểm kết nối giữa công nghệ và người sử dụng. Những thao tác tưởng như đơn giản cũng cho thấy cách các công nghệ mới đang được thiết kế để con người có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng hơn./.