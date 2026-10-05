Chính trị

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.

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Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Panama vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa và quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực.

Vì vậy, chuyến thăm lần này góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam-Panama ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Panama #Ngoại giao #NQ59-bt #NQ06-bt Panama
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