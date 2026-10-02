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Vụ tấn công Flydubai phơi bày lỗ hổng an ninh hàng không tại Israel?

Báo cáo cho rằng các cơ quan an ninh Israel đã lơ là kiểm tra phi công từ các quốc gia không có quan hệ ngoại giao với nước này trước vụ tấn công Flydubai.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Báo cáo nêu sơ hở trong kiểm tra phi công tại Israel sau vụ tấn công Flydubai

Mỹ triển khai thêm tên lửa Patriot tới Saudi Arabia và Qatar

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#An ninh hàng không #Israel #Flydubai #Kiểm tra phi công #Vũ khí không người lái

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