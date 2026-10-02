Vụ tấn công Flydubai phơi bày lỗ hổng an ninh hàng không tại Israel?

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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Báo cáo nêu sơ hở trong kiểm tra phi công tại Israel sau vụ tấn công Flydubai

Mỹ triển khai thêm tên lửa Patriot tới Saudi Arabia và Qatar

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu