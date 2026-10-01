Syria: Nổ đường ống khí đốt khiến 3 nhà máy điện ngừng hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 30/9, Công ty Điện lực Syria thông báo 3 nhà máy điện Deir Ali, Nasiriyah và Tishreen đã phải ngừng hoạt động sau một vụ nổ đường ống dẫn khí tại Nhà máy nhiệt điện Tishreen, làm gián đoạn nguồn khí cần thiết để vận hành các cơ sở này.

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin vụ nổ gây ra hỏa hoạn tại Nhà máy nhiệt điện Tishreen. Trong thông báo trên Telegram, công ty Điện lực Syria cho biết đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn và các đội kỹ thuật chuyên trách đang tiếp tục xử lý sự cố.

Vụ nổ làm gián đoạn nguồn cung khí đốt phục vụ hoạt động của 3 nhà máy điện Deir Ali, Nasiriyah và Tishreen, buộc các cơ sở này phải tạm thời ngừng phát điện.

Theo Công ty Điện lực Syria, việc 3 nhà máy đồng thời ngừng hoạt động sẽ khiến sản lượng điện của nước này tạm thời sụt giảm. Do công suất phát điện khả dụng bị thiếu hụt, thời gian cắt điện luân phiên dự kiến sẽ kéo dài hơn trong thời gian khắc phục sự cố.

Hiện SANA chưa nêu nguyên nhân gây ra vụ nổ cũng như thời điểm dự kiến ba nhà máy có thể hoạt động trở lại./.

Syria nhập hơn 5.000 tấn khí đốt để đảm bảo nguồn cung năng lượng Bộ Năng lượng Syria và SPC đặt mục tiêu tăng cường dự trữ khí đốt chiến lược trên khắp các tỉnh, trong bối cảnh đất nước đang dần thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ.