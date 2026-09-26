Iran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày

Trong phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 25/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã chuyển tới Mỹ một đề xuất cụ thể thông qua trung gian Qatar, cho phép mở cửa eo biển chiến lược Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế trong vòng 7 ngày sau khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Theo ông Araghchi, nếu các điều kiện tiên quyết được đáp ứng, eo biển Hormuz có thể được mở lại và hoạt động lưu thông hàng hải bình thường sẽ được khôi phục trong vòng 7 ngày. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh quyết định hiện phụ thuộc vào phía Mỹ và mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nếu Mỹ thực sự nghiêm túc muốn tiến tới một thỏa thuận.

Theo các nguồn tin truyền thông, bản kế hoạch mới của Iran yêu cầu chấm dứt toàn bộ các hành động không thiện chí tại Trung Đông trong 7 ngày, bao gồm cả tại Liban và Yemen, như phát biểu của ông Hossein Mohebi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bên cạnh đó, Iran cũng đưa ra các điều kiện cốt lõi gồm: Mỹ phải giải tỏa ít nhất 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và chấm dứt chiến dịch phong tỏa hàng hải của quân đội Mỹ. Đúng vào ngày thứ 7 của thỏa thuận ngừng bắn, Iran sẽ chính thức mở lại tuyến hàng hải Hormuz.

Hồi tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran từng ký một bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt xung đột, mở lại eo biển và khởi động đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ ngay sau đó khi Iran tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các tàu thương mại bị cáo buộc đi chệch hải trình quy định qua eo biển./.

Mỹ, Iran xem xét một lộ trình từng bước nhằm mở lại eo biển Hormuz Một quan chức Mỹ ngày 23/9 cho biết, khoảng 60 tàu thương mại các loại đã đi qua eo biển Hormuz, vận chuyển khối lượng dầu thô hàng ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 7/2026.

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