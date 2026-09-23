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Iran cáo buộc châu Âu áp dụng “tiêu chuẩn kép”

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc các nước châu Âu áp dụng “tiêu chuẩn kép”, đồng thời kêu gọi chấm dứt những hành động mà Tehran cho là gây hấn trong khu vực.

Minh Hiếu
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Iran cáo buộc châu Âu áp dụng “tiêu chuẩn kép”

Ba Lan tăng phòng thủ UAV tại cửa khẩu giáp Ukraine

Thủ tướng Nhật Bản thể hiện ủng hộ ICC

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Iran #Tiêu chuẩn kép #Châu Âu #Chính sách quốc tế #An ninh khu vực

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