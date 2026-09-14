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Houthi đáp trả mạnh mẽ, tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó.

Viết Thành
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Houthi đáp trả mạnh mẽ, tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia.

Iran tịch thu tài sản hàng trăm cá nhân có liên hệ với Israel.

Iran phản đối việc quan chức năng lượng không thể tham dự Hội nghị IAEA.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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