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Mỹ cảnh báo Hàn Quốc về tham vọng sở hữu tàu ngầm hạt nhân

Hải quân Mỹ vừa đưa ra cảnh báo rằng Hàn Quốc không nên mua tàu ngầm hạt nhân chỉ nhằm nâng cao vị thế quốc gia, nếu không có lý do chiến lược và an ninh thực sự thuyết phục.

Viết Thành
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Mỹ cảnh báo Hàn Quốc về tham vọng sở hữu tàu ngầm hạt nhân
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ cảnh báo Hàn Quốc về tham vọng sở hữu tàu ngầm hạt nhân.

Houthi kiểm soát cảng chiến lược Mokha, gia tăng sức ép trên Biển Đỏ.

Cháy tàu chở hàng tại Trung Quốc, 20 người thiệt mạng.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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