Bản tin 60s ngày 3/9/2026 gồm những nội dung sau:

Sau đợt nghỉ lễ 2/9, người dân có thêm một kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày trong năm 2026.

Một giáo viên tử vong trong vụ cháy trường tiểu học ở Quảng Ngãi.

Du lịch ‘bùng nổ’ giúp 10 tỉnh thành thu nghìn tỷ dịp nghỉ lễ 2/9.

Hà Nội “chật kín người” xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9.

Báo động tình trạng bay flycam trái phép vi phạm an toàn không phận ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Iran kêu gọi các nước Arab trục xuất quân đội Mỹ.

Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa kỳ.

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến./.