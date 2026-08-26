Bản tin 60s ngày 26/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:
Khởi tố đối tượng lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả.
Diễn viên Kiều Thanh khai gì khi bị bắt vì liên quan đến ma túy?
Phát hiện voọc gáy trắng bất ngờ rượt theo ôtô trên đường Hồ Chí Minh.
Từ 27/8, cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn siết lỗi giữ khoảng cách.
Mỹ tạm dừng lịch phỏng vấn visa toàn cầu.
Liên hợp quốc phản đối Israel đe dọa sơ tán dân ở Gaza.
Bão Narra đổ bộ Trung Quốc, nhiều khu vực nâng mức cảnh báo lũ lụt.
Tổng thống Đức cảnh báo sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan./.