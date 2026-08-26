Diễn viên Kiều Thanh khai gì khi bị bắt vì liên quan đến ma túy?

Thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, Hường thu thập thông tin về một số thửa đất tại Quảng Ninh, Hà Nội và tỉnh Hòa Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, rồi kêu gọi người khác góp vốn.