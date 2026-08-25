Khởi tố thêm 23 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng ở Hưng Yên

Ngày 25/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 23 bị can về tội: "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả quá trình điều tra, mở rộng vụ án "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra đêm ngày 25/4, rạng sáng ngày 26/4 tại địa phận xã Văn Giang và xã Phụng Công (Hưng Yên).

Như vậy, liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng số 80 bị can, trong đó 46 bị can là người dưới 18 tuổi.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ 23 giờ 30 ngày 25/4 đến hơn 3 giờ ngày 26/4, trên tuyến đường ĐT379 từ ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thuộc địa phận xã Văn Giang đến chân cầu vượt khu đô thị Ecopark thuộc địa phận xã Phụng Công, đã có hơn 100 thanh thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng.

Hành vi của các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh và nguy hiểm: điều khiển xe môtô với tốc độ cao mang theo hung khí (đinh ba, phóng lợn, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia, gạch, đá...) đi dàn hàng 3, hàng 4, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô, dùng vỏ chai bằng thuỷ tinh và gạch đá ném nhau, dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây náo loạn khu dân cư và gây hoang mang lo sợ, bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng tại địa phương. Đáng nói, độ tuổi của các bị can chủ yếu trong khoảng từ 16-19 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hưng Yên cho rằng, pháp luật luôn kết hợp giữa tính khoan hồng, nhân đạo và sự nghiêm minh khi xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Thanh thiếu niên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây ra các vụ việc có tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng sẽ xử lý triệt để các hành vi vi phạm để làm gương, ngăn chặn tình trạng bạo lực hay lệch chuẩn trong giới trẻ, đồng thời đảm bảo sự công bằng và sự tôn nghiêm của pháp luật trong xã hội.

Vụ án vẫn được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng./.

Quảng Ninh: Nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe môtô và livestream trên TikTok Đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe môtô có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, "bốc đầu" xe và livestream trên TikTok.

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