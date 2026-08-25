Bản lĩnh vùng tâm lũ: Giúp người dân vững niềm tin vượt qua thiên tai

Sự dấn thân của các lực lượng trong vùng ngập úng sâu cùng sự chỉ đạo sát sao của chính quyền xã Na Sầm tạo nên điểm tựa vững chắc, giúp người dân vùng lũ vững niềm tin vượt qua thiên tai.

Những ngày cuối tháng 8/2026, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã khiến nhiều khu vực dân cư trũng thấp ở tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng chìm trong biển nước.

Trong vùng nước lũ cô lập, cuộc sống của người dân vô vàn khó khăn, thiếu thốn song vẫn luôn sáng tinh thần tương thân tương ái.

Nằm trọn trong vùng trũng nhất của xã Na Sầm, Trung tâm y tế khu vực Văn Lãng bị nước lũ từ sông Kỳ Cùng tràn vào làm ngập hơn nửa tầng 1. Máy móc thiết bị phải vận chuyển lên cao.

Dù mặt nước dưới sân bệnh viện đục ngầu và mênh mông như hồ lớn, song các y bác sỹ, nhân viên y tế nơi đây vẫn bám trụ, ứng trực 24/7 để tập trung điều trị tốt cho bệnh nhân.

Ngay cạnh đó, hàng trăm hộ dân sinh sống ở thôn 2, xã Na Sầm cũng rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ dâng cao, có vị trí độ sâu của nước lên đến 2-3m; để tiếp cận chỉ có thể di chuyển bằng thuyền và xuồng cao su. Nhiều ngày không điện, thiếu nước sạch, lương thực cuộc sống của bà con rất khó khăn. Hằng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn đi xuồng tới từng hộ để cung cấp nhu yếu phẩm, không để người dân đói khát.

Theo lãnh đạo xã Na Sầm, mưa lớn những ngày qua đã khiến trên 500 nhà dân bị ngập lụt cùng nhiều trụ sở, chợ, cơ quan nhà nước.

Tại Na Sầm, nhiệm vụ đầu tiên của các đơn vị đó là bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng giữ thông suốt giao thông trên quốc lộ huyết mạch 4A nhằm giảm ùn tắc và phục vụ công tác cứu hộ.

Sự dấn thân của các lực lượng trong vùng ngập úng sâu cùng sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương đang tạo nên một điểm tựa vững chắc, giúp người dân vùng lũ vững niềm tin vượt qua thiên tai./.